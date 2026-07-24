W skrócie Prefektura Nowej Akwitanii nakazała ewakuację kilku miejscowości na przylądku Ferret z powodu pożarów.

Pożary w departamentach Żyronda i Landy spowodowały ewakuację 29 tys. osób oraz zniszczenie kilku domów, a Francja poprosiła o wsparcie w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.

Silny wiatr i upały przyczyniły się do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia, który zagroził miejscowości Lege-Cap-Ferret oraz doprowadził do ewakuacji tysięcy mieszkańców i turystów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Według AFP pożary pustoszące departamenty Żyronda i Landy w Nowej Akwitanii na południowym zachodzie Francji wymusiły już ewakuację 29 tys. osób. W Żyrondzie strażacy starali się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia w kierunku turystycznego przylądka Ferret.

"Około godziny 1 w nocy ogień przekroczył linię obrony utworzoną przez strażaków" - poinformowała w komunikacie prefektura. Dodała, że rozwój pożaru wymusił natychmiastową ewakuację "pierwszych miejscowości na półwyspie".

Francja. Wielkie pożary w Nowej Akwitanii, masowa ewakuacja

Prezydent Emmanuel Macron napisał na platformie X w nocy z czwartku na piątek, że Francja zwróciła się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Dodał, że spodziewa się wkrótce wsparcia lotniczego z Chorwacji, Portugalii, Czech i Słowacji.

Pożar w departamencie Żyronda objął w czwartek powierzchnię 4800 hektarów. Spłonęło kilka domów. Z ogniem walczyło 800 strażaków.

Przyczyną pożaru był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek. Rozprzestrzenianiu się ognia sprzyja upalna pogoda i silny wiatr.

Pożary we Francji. Gwałtowne rozprzestrzenianie ognia

Ogień zagraża miejscowości Lege-Cap-Ferret, położonej na skraju obszaru leśnego, w której w ciągu roku mieszka około 8 tys. osób, ale latem pojawiają się tam dziesiątki tysięcy turystów.

Drugi pożar wybuchł w czwartek w departamencie Landy i rozprzestrzenił się gwałtownie na obszar 1000 hektarów, wymuszając ewakuację 9 tys. osób





"Wydarzenia": Lex Rolnik. Ustawa ma "obronić wieś przed mieszczuchami" Polsat News