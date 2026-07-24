Ogień przełamał linię obrony w turystycznym kraju. Masowa ewakuacja
Pożary na południowym zachodzie Francji wymusiły ewakuację na popularnym wśród turystów przylądku Ferret. Przed płomieniami uciekło już ponad 29 tysięcy ludzi. Ogień przekroczył linię obrony utworzoną przez strażaków, sytuacja jest trudna. Wkrótce w akcję włączyć ma się wsparcie lotnicze z czterech państw.
W skrócie
- Prefektura Nowej Akwitanii nakazała ewakuację kilku miejscowości na przylądku Ferret z powodu pożarów.
- Pożary w departamentach Żyronda i Landy spowodowały ewakuację 29 tys. osób oraz zniszczenie kilku domów, a Francja poprosiła o wsparcie w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
- Silny wiatr i upały przyczyniły się do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia, który zagroził miejscowości Lege-Cap-Ferret oraz doprowadził do ewakuacji tysięcy mieszkańców i turystów.
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Według AFP pożary pustoszące departamenty Żyronda i Landy w Nowej Akwitanii na południowym zachodzie Francji wymusiły już ewakuację 29 tys. osób. W Żyrondzie strażacy starali się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia w kierunku turystycznego przylądka Ferret.
"Około godziny 1 w nocy ogień przekroczył linię obrony utworzoną przez strażaków" - poinformowała w komunikacie prefektura. Dodała, że rozwój pożaru wymusił natychmiastową ewakuację "pierwszych miejscowości na półwyspie".
Francja. Wielkie pożary w Nowej Akwitanii, masowa ewakuacja
Prezydent Emmanuel Macron napisał na platformie X w nocy z czwartku na piątek, że Francja zwróciła się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Dodał, że spodziewa się wkrótce wsparcia lotniczego z Chorwacji, Portugalii, Czech i Słowacji.
Pożar w departamencie Żyronda objął w czwartek powierzchnię 4800 hektarów. Spłonęło kilka domów. Z ogniem walczyło 800 strażaków.
Przyczyną pożaru był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek. Rozprzestrzenianiu się ognia sprzyja upalna pogoda i silny wiatr.
Pożary we Francji. Gwałtowne rozprzestrzenianie ognia
Ogień zagraża miejscowości Lege-Cap-Ferret, położonej na skraju obszaru leśnego, w której w ciągu roku mieszka około 8 tys. osób, ale latem pojawiają się tam dziesiątki tysięcy turystów.
Drugi pożar wybuchł w czwartek w departamencie Landy i rozprzestrzenił się gwałtownie na obszar 1000 hektarów, wymuszając ewakuację 9 tys. osób