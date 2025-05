Kanadyjska policja konna we wtorek otrzymała zgłoszenie o dwóch osobach uwięzionych przez postępujący pożar lasu w południowo-wschodniej części stanu Manitoba, nieopodal osady Lac du Bonnet. Ratownicy nie mogli się jednak do nich przebić. Udało się to dopiero w środę i wtedy "potwierdziły się nasze najgorsze obawy" - powiedział dowódca miejscowej policji Chris Hastie. Obie osoby zginęły. Jak dotąd to jedyne potwierdzone ofiary szalejących tam pożarów.