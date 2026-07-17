W skrócie Tankowiec Nordic Zenith, wyczarterowany do załadunku ropy w rosyjskim terminalu na Morzu Czarnym, został uszkodzony w wyniku ataku dronów, a na jego pokładzie wybuchł pożar.

Po ugaszeniu pożaru część załogi ewakuowano, a statek wycofano z operacji załadunkowych w terminalu CPC.

Incydent miał miejsce w czasie wzrostu napięcia wokół żeglugi oraz nasilenia ataków dronów na infrastrukturę naftową w regionie.

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Jak przekazało CPC w komunikacie opublikowanym na kanale Telegram, pożar na statku został opanowany i ugaszony. Pobliskie jednostki należące do konsorcjum przeprowadziły ewakuację części załogi.

"Zbiornik został usunięty z harmonogramu załadunku i nie nadaje się do cumowania ani operacji załadunkowych w terminalu CPC" - poinformowało Konsorcjum Rurociągów Kaspijskich.

Według informacji uzyskanych przez Reutersa tankowiec Nordic Zenith klasy Suezmax został wyczarterowany przez koncern ExxonMobil. CPC nie wskazało jednak, kto odpowiada za przeprowadzenie ataku.

Część załogi ewakuowana. Statek wyłączony z operacji terminalu

Po ataku 13 członków załogi zostało ewakuowanych na pobliskie statki. Dziewięciu marynarzy zdecydowało się jednak pozostać na pokładzie uszkodzonej jednostki.

Incydent wydarzył się w czasie rosnącego napięcia wokół żeglugi na Morzu Czarnym i Azowskim. Jak zauważa Reuters, w ostatnim tygodniu doszło do gwałtownej eskalacji ataków Rosji i Ukrainy wymierzonych w cele związane z transportem morskim.

Agencja ocenia, że może to oznaczać nową fazę wojny, która dotychczas była prowadzona przede wszystkim na lądzie oraz w powietrzu.

Źródło: Reuters

Intensyfikacja działań Ukrainy. Ataki dronów na przemysł naftowy

Konsorcjum Rurociągów Kaspijskich zarządza jednym z najważniejszych szlaków przesyłu ropy naftowej w regionie. Rurociąg CPC ma długość około 1510 kilometrów i łączy kazachskie złoża ropy nad Morzem Kaspijskim z rosyjskim portem Noworosyjsk nad Morzem Czarnym.

To właśnie w Noworosyjsku ropa jest ładowana na tankowce, które następnie transportują ją na światowe rynki. Według danych przywołanych przez Reutersa CPC odpowiada za około 80 proc. eksportu kazachskiej ropy naftowej.

Działalność infrastruktury CPC była już wcześniej zakłócana w trakcie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Dochodziło m.in. do ukraińskich ataków na rosyjskie stacje pomp oraz uderzeń dronów w terminal przeładunkowy CPC znajdujący się w pobliżu Noworosyjska.

Źródło: Reuters





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