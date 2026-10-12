W skrócie Na pokładzie samolotu linii IndiGo na trasie Delhi–Chennai wybuchł pożar z powodu płonącego powerbanku w schowku bagażowym.

Pożar został ugaszony przez personel przy użyciu gaśnic. Piloci zdecydowali o awaryjnym lądowaniu w Hyderabadzie.

Kilka tygodni wcześniej podobny incydent miał miejsce w samolocie Lufthansa. Powerbank zapalił się podczas lotu z Frankfurtu do Lizbony, co doprowadziło do przekierowania do Lyonu.

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Chwile grozy przeżyli pasażerowie lotu indyjskich linii IndiGo. Samolot w niedzielę wyruszył w trasę między Delhi i Chennai. Nad głowami podróżnych nagle pojawił się ogień.

Okazało się, że w schowku bagażowym płonie powerbank. Od niego zapaliły się walizki i plecaki. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie spanikowanych pasażerów.

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Indie. Na pokładzie wybuchł pożar, awaryjne lądowanie samolotu

Grupa mężczyzn wstała z miejsc, próbując zneutralizować zagrożenie. Krzyczeli do załogi: "Ogień, ogień" i próbowali ugasić płomienie częściami garderoby.

Następnie zareagował personel pokładowy, który stłumił ogień gaśnicami.

Piloci podjęli decyzję o awaryjnym lądowaniu na lotnisku w Hyderabadzie. Na szczęście nikt z podróżujących nie doznał obrażeń. Po zmianie maszyny kontynuowano lot do Chennai.

Mieli lecieć do Lizbony. Awaryjne lądowanie w Lyonie, przyczyną powerbank

Kilka tygodni temu podobny incydent odnotowano w samolocie linii Lufthansa.

Lot z Frankfurtu do Lizbony został przekierowany do Lyonu we Francji po tym, jak zapalił się powerbank jednego z pasażerów, otwiera się w nowym oknie.

Załoga natychmiast umieściła baterię w specjalnej torbie ochronnej przeznaczonej do akumulatorów litowych. Nikt nie odniósł obrażeń, jednak podjęto decyzję o awaryjnym lądowaniu, które przebiegło bez żadnych problemów. Po noclegu w hotelu pasażerowie wznowili lot.



