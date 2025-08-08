Ogień błyskawicznie trawi Kalifornię. Pożar "całkowicie poza kontrolą"

Trwa ogromny pożar lasu w górach na północ od Los Angeles. Zarządzono obowiązkową ewakuację tysięcy mieszkańców. Setki strażaków walczy z ogniem od czwartku. Żywioł rozprzestrzenia się z "alarmującą prędkością" i jest "całkowicie poza kontrolą".

Pożar "Canyon Fire" w pobliżu Los Angeles
Pożar "Canyon Fire" w pobliżu Los AngelesEric Thayer/Getty ImagesAFP

W Kalifornii niedaleko Los Angeles strażacy walczą z ogromnym pożarem nazwanym "Canyon Fire", który wybuchł w czwartek po południu w pobliżu jeziora Piru na granicy hrabstw Ventura i Los Angeles.

W ciągu jednej doby pożar rozszerzył się z 30 akrów (ok. 12 ha) do prawie 5000 (ok. 2000 ha).

    Jak poinformowała straż pożarna hrabstwa Ventura, ponad 2700 mieszkańców wezwano do ewakuacji, a kolejne 14 tysięcy osób otrzymało ostrzeżenia o konieczności opuszczenia swoich domów.

    Służby przekazały, że pożar jest "opanowany jest w 0 proc.", znajduje się "całkowicie poza kontrolą".

    Pożar w okolicach Los Angeles. Setki strażaków walczą z żywiołem

    - Sytuacja jest dynamiczna z powodu gorąca, suchego powietrza oraz stromego i nierównego terenu. Na miejscu pracuje 250 strażaków, którzy koordynują akcję z helikopterami i innymi siłami wsparcia powietrznego - powiedział agencji AP Andrew Dowd, rzecznik straży pożarnej w hrabstwie Ventura. 

    Przedstawicielka okręgu, radna hrabstwa Los Angeles Kathryn Barger, zaapelowała do mieszkańców o ewakuację.

      "Ekstremalne upały i niska wilgotność w naszym północnym hrabstwie stworzyły niebezpieczne warunki, w których płomienie mogą rozprzestrzeniać się z alarmującą prędkością" - przekazała Barger w oświadczeniu. "Jeśli ratownicy nakazują ewakuację, zróbcie to bez wahania" - dodała.

      Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach "Canyon Fire".

      Przyczynę pożaru badają służby.

      Seria pożarów w Kalifornii. Synoptycy ostrzegają

      Synoptycy ostrzegają, że ryzyko pożarów lasów utrzyma się przez cały weekend, ponieważ znaczna część stanu opanowana jest przez niebezpieczną falę upałów. Sierpień i wrzesień to zazwyczaj miesiące, w których odnotowywanych jest najwięcej pożarów lasów w Kalifornii i zachodniej części USA.

      Kalifornia na początku roku zmagała się z najtragiczniejszym pożarem w swojej historii. Ogień, który strawił część Los Angeles, w tym słynną dzielnicę Malibu i Palisades, zniszczył ponad 16 tys. budynków i pozbawił życia 28 osób.

      Źródła: BBC, CNN

