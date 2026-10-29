Oficjalne wyniki wyborów w Izraelu. Przeliczono wszystkie głosy

Blok premiera Binjamina Netanjahu zdobył 53 miejsca w Knesecie, podczas gdy ugrupowania opozycyjne skupione wokół byłego szefa sztabu armii Gadiego Ajzenkota zdobył 48 miejsc - wynika z oficjalnych danych Centralnej Komisji Wyborczej Izraela, opublikowanych w czwartek po podliczeniu wszystkich głosów.

Żaden z bloków nie zdobył 61 mandatów niezbędnych do uzyskania większości w Knesecie bez poparcia partii arabskich, które zdobyły łącznie rekordową liczbę 19 miejsc.

Oficjalne wyniki głosowania ogłoszono w trakcie prowadzonego przez izraelski kontrwywiad (Szin Bet) śledztwa w sprawie podejrzeń, że podmioty zagraniczne, w tym rzekomo Katar i Turcja, nielegalnie finansowały działania mające zwiększyć frekwencję wśród arabskich wyborców.

Wkrótce więcej informacji...

Wybory w Izraelu. Polityczne "być albo nie być" Binjamina Netanjahu

W wyborach do izraelskiego parlamentu rywalizowały dwa bloki - popierający Binjamina Netanjahu i przeciwny premierowi. Zarówno obecny szef rządu, jak i lider opozycji Gadi Ajzenkot krótko po pojawieniu się wyników exit poll, wskazujących na brak większości w przypadku żadnej z grup, ogłosili zwycięstwo i zapowiedzieli próbę utworzenia rządu.

Głosowanie było postrzegane jako referendum nad dalszymi rządami Netanjahu, który jest najdłużej rządzącym premierem w historii kraju. Polityk sprawuje władzę łącznie 19 lat.

Szef rządu przystąpił do obecnych wyborów, mierząc się z trwającym od lat procesem pod zarzutami korupcyjnymi oraz krytyką za zaniedbania służb bezpieczeństwa, które umożliwiły atak Hamasu 7 października 2023 roku. Zginęło wówczas około 1200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy.

Głosowanie rozpoczęło się we wtorek o godz. 7 czasu lokalnego (godz. 6 w Polsce) i zakończyło o godz. 22 (godz. 21 w Polsce). W ciągu dnia przed lokalami wyborczymi ustawiły się długie kolejki. Ostatecznie odnotowano najwyższą od ponad dwóch dekad frekwencję - 77,7 proc.



