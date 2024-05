Wyższy Sąd Krajowy w Duesseldorfie uznał byłego wojskowego za winnego działalności szpiegowskiej , a mężczyzna przyznał się do winy.

Niemcy. Szpiegostwo w armii. Wyrok dla byłego oficera Bundeswehry

Jak wynika z aktu oskarżenia, w maju 2023 roku mężczyzna "zwrócił się do konsulatu generalnego Rosji w Bonn oraz ambasady Rosji w Berlinie i zaproponował współpracę ". Został aresztowany w sierpniu 2023 roku w Koblencji. W tym czasie wojskowy dołączył do skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD).

Śledztwo nie wskazywało na to, by Tomas H. otrzymywał pieniądze za przekazywanie informacji Rosji . Szczegóły dotyczące przekazywanych danych nie zostały ujawnione.

Szpiegostwo na rzecz Rosji. "To największy błąd"

Były kapitan przyznał w pierwszym dniu procesu, że to, co zrobił, "było złe". Tłumaczył, że kierował nim strach przed nuklearną eskalacją wojny na Ukrainie. - To największy błąd, jaki popełniłem w życiu - powiedział w swojej ostatniej wypowiedzi na procesie. Dodał, że depresja spowodowana chronicznym przepracowaniem zaburzyła mu zdolność racjonalnego myślenia.