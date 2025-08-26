Ofiary, zniszczone budynki i brak prądu. Tragiczne skutki tajfunu Kajiki

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

Co najmniej trzy ofiary śmiertelne, 10 rannych i 6,8 tys. zniszczonych gospodarstw domowych. To bilans niszczycielskiego tajfunu Kajiki, który przetoczył się w poniedziałek przez Wietnam. Władze informują, że wciąż trwają działania ratunkowe.

Tajfun Kajiki przetoczył się przez Wietnam
Tajfun Kajiki przetoczył się przez WietnamMinh TriAFP

Według ministerstwa rolnictwa i środowiska Wietnamu zalanych zostało blisko 29 tys. ha pól ryżowych i ponad 2,2 tys. ha innych upraw.

Tajfun powalił prawie 18 tys. drzew i uszkodził infrastrukturę energetyczną, w tym przewrócił 331 słupów energetycznych, co doprowadziło do przerw w dostawie prądu dla blisko 1,3 mln odbiorców w czterech północnych i północno-wschodnich prowincjach.

Trwają akcje ratunkowe i szacowanie pełnego rozmiaru strat - przekazały władze.

Zobacz również:

Tragiczny bilans katastrofy morskiej w Wietnamie
Świat

Koszmar w turystycznym raju. Rośnie tragiczny bilans

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Tajfun Kajiki zbiera żniwo. Tragiczny bilans w Wietnamie

    Kajiki, który uderzył w ląd w północno-wschodnie wybrzeże Wietnamu w poniedziałek, osłabł do depresji tropikalnej i przemieścił się nad Laos.

    Na zdjęciach publikowanych przez lokalne media widać pozrywane dachówki i szyldy z budynków oraz ludzi brodzących w wodzie sięgającej kolan na ulicach stolicy kraju Hanoi.

    Prognozy wskazują na dalsze opady w północnych regionach kraju, sięgające 150 mm w ciągu sześciu godzin, co może grozić powodziami błyskawicznymi i osuwiskami ziemi.

    Zobacz również:

    Włochy. Para młoda zniszczyła zabytek podczas sesji ślubnej. Postawiono im zarzut, zdj. ilustracyjne
    Świat

    Zniszczyli zabytek i poszli na wesele. Młoda para z zarzutami

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    Prezydent zawetuje podniesienie podatku cukrowego i akcyzy? Trela w ''Graffiti'': Nie daję w to wiary. To jedna z metod walki z alkoholizmemPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze