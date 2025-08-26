Według ministerstwa rolnictwa i środowiska Wietnamu zalanych zostało blisko 29 tys. ha pól ryżowych i ponad 2,2 tys. ha innych upraw.

Tajfun powalił prawie 18 tys. drzew i uszkodził infrastrukturę energetyczną, w tym przewrócił 331 słupów energetycznych, co doprowadziło do przerw w dostawie prądu dla blisko 1,3 mln odbiorców w czterech północnych i północno-wschodnich prowincjach.

Trwają akcje ratunkowe i szacowanie pełnego rozmiaru strat - przekazały władze.

Tajfun Kajiki zbiera żniwo. Tragiczny bilans w Wietnamie

Kajiki, który uderzył w ląd w północno-wschodnie wybrzeże Wietnamu w poniedziałek, osłabł do depresji tropikalnej i przemieścił się nad Laos.

Na zdjęciach publikowanych przez lokalne media widać pozrywane dachówki i szyldy z budynków oraz ludzi brodzących w wodzie sięgającej kolan na ulicach stolicy kraju Hanoi.

Prognozy wskazują na dalsze opady w północnych regionach kraju, sięgające 150 mm w ciągu sześciu godzin, co może grozić powodziami błyskawicznymi i osuwiskami ziemi.

Prezydent zawetuje podniesienie podatku cukrowego i akcyzy? Trela w ''Graffiti'': Nie daję w to wiary. To jedna z metod walki z alkoholizmem Polsat News Polsat News