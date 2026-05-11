W skrócie Anita Orban, kandydatka na stanowisko ministra spraw zagranicznych Węgier, zapowiedziała utrzymanie kontaktu z Rosją oraz dążenie do poprawy relacji z Polską w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Przyszła szefowa MSZ Węgier podkreśliła, że Rosja pozostanie partnerem kraju przy unikaniu jednostronnej zależności oraz zadeklarowała wsparcie dla suwerenności terytorialnej Ukrainy.

Anita Orban zapowiedziała większą przejrzystość pracy dyplomacji, dołączenie do Prokuratury Europejskiej i nacisk na środki antykorupcyjne.

- Polityka zagraniczna nie polega na izolacji, lecz na świadomej obecności, współpracy i wpływie - powiedziała Anita Orban, odpowiadając przed parlamentarną Komisją Spraw Zagranicznych.

Ministrowie po przesłuchaniach zostaną we wtorek zaprzysiężeni przez parlament na formalnych członków rządu Petera Magyara.

Przyszła szefowa węgierskiej dyplomacji zamierza zmniejszyć zależność Budapesztu od zagranicznych wpływów. - Bez suwerennej polityki zagranicznej nie ma suwerennego kraju - powiedziała.

Rosja pozostanie partnerem Węgier. Ważna zapowiedź Anity Orban

Według Anity Orban Rosja pozostanie partnerem Węgier, ale z naciskiem na dwustronne korzyści takiej relacji. - W obecnej sytuacji geopolitycznej jasne jest, że polityka Rosji stanowi wyzwanie dla bezpieczeństwa Węgier i Europy - zauważyła.

Pytana o sankcje wobec Rosji Orban podkreśliła, że Węgry odrzucą wszelkie kroki, które mogłyby zaszkodzić im interesom, ale nie zamierzają blokować sankcji ogólnie.

Jednocześnie polityk zapowiedziała nacisk na poprawę współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, przede wszystkim poprzez "uregulowanie stosunków węgiersko-polskich" - przytacza portal HVG.

- Węgry muszą wyciągnąć wnioski z rozwoju polskiej gospodarki - zaznaczyła Anita Orban.

Zastąpi Petera Szijjarto. Anita Orban zdradziła plan na zarządzanie węgierskim MSZ

Przyszła szefowa resortu spraw zagranicznych Węgier podkreśliła, że chce zapewnić transparentność pracy dyplomatycznej, utrzymując przy tym ścisłą współpracę z wieloma resortami i instytucjami.

Zdaniem Anity Orban dyplomację można "uspołecznić", tłumacząc ją na "język ludu", czyli mówić o rzeczach ważnych prostymi słowami.

Podczas wystąpienia padła m.in. zapowiedź dołączenia do Prokuratury Europejskiej, co ma być "integralną częścią przyjęcia środków antykorupcyjnych", a także poparcia suwerenności terytorialnej Ukrainy.

Źródła: Reuters, HVG, Portfolio

