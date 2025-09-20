W sobotni poranek na kilku europejskich lotniskach doszło do zakłóceń w odprawie i boardingu pasażerów po cyberataku na systemy obsługiwane przez zewnętrznego dostawcę, firmę Collins Aerospace.

Do godziny 7 odwołano dziewięć lotów, a piętnaście miało co najmniej godzinne opóźnienie - przekazała rzeczniczka lotniska w Brukseli, Ihsane Chioua Lekhli.

Europejskie lotniska celem ataku? Problemy w kilku miastach

Tego dnia lotnisko w Brukseli spodziewa się około 35 tys. pasażerów. Władze portu zaapelowały, by przyjeżdżać tylko na potwierdzone rejsy i śledzić bieżące komunikaty.

Pasażerom przypomniano także o konieczności wcześniejszego stawienia się do odprawy - dwie godziny przed lotami w strefie Schengen i trzy godziny przed rejsami poza nią.

Padł system odpraw i boardingu. Spółka komentuje

Kłopoty z odprawami i boardingiem odnotowano także na lotnisku Berlin Brandenburg, gdzie zarząd ostrzegał przed dłuższymi kolejkami i możliwymi opóźnieniami. Jak podkreślono, sam port nie był bezpośrednim celem ataku, lecz ucierpiał pośrednio.

Problemy zgłosiło również londyńskie Heathrow. Tam także przyczyną zakłóceń jest awaria systemu zewnętrznego dostawcy usług odprawy i boardingu dla kilku linii lotniczych.

Spółka RTX, która jest firmą matką Collins Aerospace, podała, że wie o "zakłóceniach związanych ze sferą cybernetyczną", które dotknęły jej oprogramowanie na niektórych lotniskach. "Skutki ograniczają się do elektronicznej odprawy oraz nadawania bagażu i można je ograniczyć dzięki odprawie ręcznej" - podała spółka w oświadczeniu.

W komunikacie nie podano, które lotniska są dotknięte skutkami ataku.

Minister cyfryzacji o lotniskach w Polsce

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odniósł się do cyberataku na europejskich lotniskach we wpisie na X. "Na ten moment nie ma sygnałów o zagrożeniu dla lotnisk w Polsce" - poinformował.

Polityk dodał, że wstępne analizy wskazują na "ukierunkowany atak, wymierzony w jednego międzynarodowego dostawcę oprogramowania lotniskowego".

"Informacje o sytuacji są na bieżąco zbierane, a polskie służby są w kontakcie ze służbami z innych państw" - przekazał Gawkowski.

Źródło: Belga News Agency

