Odwołane i opóźnione loty. Cyberatak na europejskie lotniska
Cyberatak zakłócił system odpraw i boardingu na lotniskach w Brukseli, Berlinie i Londynie. Część lotów zostało odwołanych, a kilkanaście opóźnionych. Pasażerowie proszeni są o wcześniejsze przybywanie na lotniska i przygotowanie się na kolejki.
W sobotni poranek na kilku europejskich lotniskach doszło do zakłóceń w odprawie i boardingu pasażerów po cyberataku na systemy obsługiwane przez zewnętrznego dostawcę.
Do godziny 7 odwołano dziewięć lotów, a piętnaście miało co najmniej godzinne opóźnienie - przekazała rzeczniczka lotniska w Brukseli, Ihsane Chioua Lekhli.
Tego dnia lotnisko w Brukseli spodziewa się około 35 tys. pasażerów. Władze portu zaapelowały, by przyjeżdżać tylko na potwierdzone rejsy i śledzić bieżące komunikaty.
Pasażerom przypomniano także o konieczności wcześniejszego stawienia się do odprawy - dwie godziny przed lotami w strefie Schengen i trzy godziny przed rejsami poza nią.
Cyberatak na system odpraw i boardingu. Problemy w kilku europejskich miastach
Kłopoty z odprawami i boardingiem odnotowano także na lotnisku Berlin Brandenburg, gdzie zarząd ostrzegał przed dłuższymi kolejkami i możliwymi opóźnieniami. Jak podkreślono, sam port nie był bezpośrednim celem ataku, lecz ucierpiał pośrednio.
Problemy zgłosiło również londyńskie Heathrow. Tam także przyczyną zakłóceń jest awaria systemu zewnętrznego dostawcy usług odprawy i boardingu dla kilku linii lotniczych.
Źródło: Belga News Agency