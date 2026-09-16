W skrócie Reżim Alaksandra Łukaszenki zadeklarował uwolnienie 25 więźniów politycznych w zamian za zniesienie amerykańskich sankcji na dwie białoruskie firmy.

Podczas rozmów z delegacją USA Łukaszenka utrzymywał, że na Białorusi nie ma więźniów politycznych i zaprzeczał politycznym motywom ich osadzenia.

Poruszono temat zamrożonych białoruskich środków finansowych, których zwrotu zażądał Łukaszenka, wskazując kwotę 44 milionów dolarów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Amerykańska delegacja pod przewodnictwem Johna Cole'a spotkała się we wtorek z przedstawicielami rządu Białorusi. Po pół roku od czasu ostatnich rozmów na tapet ponownie trafiła kwestia zwolnienia części więźniów politycznych.

Efektem dyskusji jest kolejna runda ułaskawień. Jak podaje agencja Reutera, Alaksandr Łukaszenka zobowiązał się do uwolnienia 25 osadzonych.

25 więźniów politycznych za zdjęcie sankcji z dwóch białoruskich firm. Efekty rozmów Cole-Łukaszenka

W zamian za "gest dobrej woli", jak określił to cytowany przez białoruską agencję propagandową John Cole, USA mają zdjąć sankcje z dwóch państwowych firm: Lakokraski i Bellesbumpromu.

Pierwsza zajmuje się produkcją farb i lakierów, druga zaś działa w sektorze drzewnym i papierniczym.

- Strony będą nadal pracować nad rozwiązaniem pozostałych kwestii. Gdy wszystkie zostaną rozwiązane i uzgodnione przez obie strony, nastąpi dodatkowe zwolnienie osób oraz zniesienie sankcji wobec białoruskich firm - miał powiedzieć John Cole.

Organizacja praw człowieka Viasna przekazała, że w środę rano doszło do pierwszych ułaskawień będących efektem wizyty zespołu Cole'a. Krewni niektórych z osób przetrzymywanych w koloniach karnych zostali poinformowani o możliwości odebrania swoich bliskich.

Łukaszenka: Na Białorusi nie ma więźniów politycznych

Podczas negocjacji Łukaszenka zaprzeczał, by na Białorusi osadzeni byli jacykolwiek więźniowie polityczni.

- John, jeszcze jedna uwaga. Przed naszym spotkaniem tutaj, dużo mówi się o uwolnieniu więźniów politycznych, jak ich nazywasz. Jeszcze raz proszę, byś nie dał się zwieźć. Na Białorusi nie ma więźniów politycznych - przekonywał białoruski dyktator, zwracając się do Cole'a.

Jak wskazywał, w państwowym prawie nie ma zapisów mogących uznać osadzonego za zatrzymanego ze względów politycznych. Łukaszenka próbował przekonać swojego gościa, że doniesienia o procederze białoruskiego reżimu to propaganda rozpowszechniana przez jego przeciwników.

- Nasi zbiegowie rozpowszechniają ten temat na Zachodzie (...) Chcę wam powiedzieć, że to absolutnie nieprawda (...) Nie mamy takiego problemu. Nie robimy tego i nie będziemy robić. To są nasi Białorusini - zapewniał przywódca.

Łukaszenka próbował przekonać Cole'a, że wszystkie osoby, które przebywają w białoruskich więzieniach i koloniach karnych znajdują się tam ze względu na udowodnienie popełnienia przestępstwa.

- Ale to absolutnie nie ma nic wspólnego z polityką. Nie musimy nikogo prześladować politycznie. Nie ma absolutnie takiej potrzeby. Ponieważ wszystkie procesy na Białorusi są pod kontrolą - stwierdził.

Amerykanie oddadzą zamrożone środki Łukaszence? "Oddajcie pieniądze!"

Podczas rozmowy z Cole'em poruszona została także kwestia zamrożonych białoruskich aktywów. Łukaszenka domagał się ich odblokowania i zwrócenia. Jak przekonywał, mowa o nawet 44 milionach dolarów.

- Prosimy o zwrot tych pieniędzy. Rząd zgłosił mi to pisemnie. Oddajcie pieniądze! To wstyd dla Stanów Zjednoczonych. Wtedy zgodzimy się na poważniejsze sprawy - mówił dyktator.

Jak podaje białoruska agencja propagandowa, amerykański wysłannik miał przystać na prośbę Łukaszenki i stwierdzić, że "absolutnie popiera" jego żądania. Zadeklarował też, że amerykańskie banki już zajmują się sprawą.

Przypomnijmy, że za sprawą pierwszej transzy negocjacji amerykańsko-białoruskich prowadzonych przy udziale Johna Cole'a w marcu, doszło do uwolnienia prawie 300 więźniów politycznych, w tym dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

Serwis Dissidentby podaje, że obecnie w białoruskich więzieniach i koloniach karnych przebywa jeszcze ponad 900 więźniów politycznych.



