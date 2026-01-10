Odwiedziłem słynną niemiecką fabrykę. Wielkie pieniądze i polski wątek

Wiktor Kazanecki

Wiktor Kazanecki

Dbałość o szczegół i precyzja mają swoją wartość. Ponad 100 tysięcy euro potrafią kosztować porcelanowe dzieła sztuki, prezentowane w miśnieńskiej fabryce. Aż tyle na koncie nie miałem, lecz na szczęście podziwiać ceramiczne figury, wazy czy stołowe zastawy można za zdecydowanie niższą cenę. A cała ta rozgrywająca się w Niemczech historia ma początek w decyzji saskiego króla Polski.

Rzeźba niedźwiedzia polarnego wykonana z porcelany ustawiona w muzealnej sali, obok figura mężczyzny w nowoczesnym ubraniu oraz biżuterii, z zamyśloną miną, wystawiona za szklaną gablotą.
Porcelanowe zwierzęta, statuetki i talerze. Odwiedziłem muzeum w MiśniWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Jak bardzo ostrożnie trzeba obchodzić się z porcelaną, ostrzegała w latach 90. Majka Jeżowska, śpiewając piosenkę autorstwa Jacka Cygana. Tytułowa laleczka z saskiej porcelany, zakochana w księciu, wykonanym z takiego samego materiału, przeżyła traumatyczne zdarzenie. Wzbudzone wiatrem okno z impetem się zatrzasnęło, tłukąc na kawałeczki wybranka jej serca - niemiłosiernie i bezpowrotnie.

Zobacz również:

W Dreźnie odwiedziłem Muzeum Kraszewskiego. Nie bez przyczyny instytucja poświęcona polskiemu pisarzowi mieści się właśnie tam
Świat

Co kryje stary dom w Dreźnie? Trop wiedzie do Polski

Wiktor Kazanecki
Wiktor Kazanecki

    Też przeżyłbym życiowy kryzys, ale na tle finansowym, gdybym zbyt szarżował między stolikami i gablotami, zwiedzając Manufakturę Porcelany w Miśni, pełniącą również funkcję muzeum. Co prawda część tych małych i dużych dzieł sztuki jest chroniona, wiele jednak pozostaje "na wolności", wręcz na wyciągnięcie ręki. Brać ich w dłonie jednak nie polecam - gdyby spadły, naliczony rachunek co najmniej zeszkliłby nam oczy.

    Biała porcelanowa figura ptaka, prawdopodobnie sokoła, na pierwszym planie. W tle sala muzealna z ekspozycją różnych porcelanowych rzeźb i figurek rozmieszczonych na podestach i półkach. Oświetlenie punktowe podkreśla detale oraz kompozycję wystawy.
    Wyroby z miśnieńskiej porcelany często przedstawiają zwierzętaWiktor KazaneckiINTERIA.PL

    Polski akcent w Miśni. Założyciel fabryki był naszym królem

    Termin "saska porcelana" jednoznacznie kojarzy się z Miśnią. To niemieckie, niespełna 30-tysięczne miasteczko leży w Saksonii, między Dreznem a Lipskiem, i korzysta z ponad 300-letniej tradycji wyrobu tego rodzaju ceramiki.

    Skoro już sięgamy po kalendarz, nie sposób pominąć, iż fabrykę (dokładniej: Królewsko-Polską i Elektorsko-Saską Manufakturę Porcelany) nakazał założyć tam w 1710 roku król August II Mocny.

    Dekoracyjne talerze na ścianie, wśród których wyróżnia się talerz z portretem historycznej postaci, z lewej strony kadru, po prawej widoczny elegancki, przestronny wnętrz budynku z drewnianą podłogą oraz meblami.
    Dzięki temu, że August II Mocny interesował się wyrobami z porcelany, w Miśni powstała jej fabrykaWiktor KazaneckiINTERIA.PL

    Ten monarcha z dynastii Wettynów panował w dręczonej politycznym kryzysem Rzeczpospolitej dwukrotnie: najpierw w latach 1697-1706, by po trzech latach wrócić na tron i nie schodzić z niego do 1733. Królewski tytuł obejmował, będąc już wcześniej, jako Fryderyk August I, elektorem Saksonii - stąd mowa o personalnej unii polsko-saskiej. O Auguście pamięta się chociażby w Dreźnie, gdzie w centrum miasta stoi jego złoty pomnik.

    Kolekcja porcelanowych talerzy i filiżanek o różnych wzorach, estetycznie ułożona na drewnianym regale w eleganckim wnętrzu, podkreślona stonowanymi ścianami i nowoczesnym oświetleniem.
    Porcelanowe talerze w MiśniWiktor KazaneckiINTERIA.PL

    Miśnieńska manufaktura porcelany była pierwszą w Europie, bo i ledwo dwa lata przed jej powstaniem opracowano na Starym Kontynencie sposób jej wytwarzania. Europejczyków sporo wyprzedzili Chińczycy, gdyż w Państwie Środka porcelana znana była od 7. stulecia. Tę z Saksonii początkowo zwano "białym złotem", ponieważ przez pierwszy okres nie były jeszcze dostępne specjalne, topliwe farby. Pojawiły się one w latach 20. XVIII wieku.

    Stos porcelanowych masek umieszczony w szklanej gablocie muzealnej, otoczony przez minimalistyczne wnętrze z drewnianą podłogą i odwiedzających spacerujących w tle.
    Porcelanowe rzeczy, jakie można obejrzeć w Miśni, to sztuka niekoniecznie użytkowaWiktor KazaneckiINTERIA.PL

    Orędownik produkcji porcelany w Miśni także musiał postępować z nią, zachowując najwyższą ostrożność. W końcu przydomek Mocny u Augusta II wziął się z doniesień, iż dysponował taką siłą, że umiał wyginać podkowy gołymi rękoma. Skoro tak postępował z metalem, co dopiero mogłoby spotkać mniejsze lub większe figurki, wazy, filiżanki czy talerze. Trafiały niegdyś na zamki i do pałaców, stanowiły obiekty pożądania najwyższych sfer, a dziś wystawiane są w niemieckim muzeum.

    Elegancko nakryty stół z bordowym obrusem, porcelanową zastawą z czarnymi i złotymi zdobieniami, kieliszkami, świecznikami z czerwonymi świecami oraz dekoracjami florystycznymi, w tym figurką słonia i kompozycją z kwiatów.
    Zastawa stołowa z saskiej porcelanyWiktor KazaneckiINTERIA.PL

    Hepburn i Mandela z porcelany. Ceny dzieł w Miśni potrafią zwalić z nóg

    U wejścia do manufaktury przywitały mnie dwa skrzyżowane miecze, czyli symbol tamtejszej porcelany wzięty z dawnego saksońskiego herbu. Kosztujący 14 euro bilet wstępu - w przeliczeniu około 60 złotych - kupiłem wcześniej przez internet, dlatego jedynie okazałem go przy kasie i rozpocząłem zwiedzanie. Warto przeznaczyć na nie więcej niż godzinę (najlepiej dwie), gdyż ekspozycja rozlokowana jest w wielu salach na dwóch piętrach.

    Wejście do nowoczesnego budynku ozdobione dekoracją bożonarodzeniową z widoczną choinką ustawioną obok drzwi. Szklana fasada odbija pobliskie kamienice, a przy wejściu ustawiono stojak z tablicą informacyjną. Na chodniku widoczna nawierzchnia z brukowa...
    Motyw mieczy często pojawia się podczas zwiedzania Manufaktury Porcelany w MiśniWiktor KazaneckiINTERIA.PL

    Właściwie przez cały czas zastanawiałem się, jak to możliwe, że ktoś z taką precyzją, w tak delikatnym materiale, ujął w swych dziełach tyle szczegółów. Nie chodzi wyłącznie o malunki, lecz i drobne elementy budowy ciała porcelanowego nosorożca, nieco zmierzwioną sierść niedźwiedzia albo anatomię nóg konia. Wśród ludzkich wizerunków odnalazłem brytyjską aktorkę Audrey Hepburn żującą gumę, jak i błyszczące się popiersie byłego prezydenta RPA Nelsona Mandeli.

    Galeria sztuki z popiersiem kobiety żującej gumę oraz szarą maską z realistycznymi rysami ludzkiej twarzy, obie rzeźby umieszczone w przeszklonych gablotach.
    Hepburn i Mandela w wersji porcelanowejWiktor KazaneckiINTERIA.PL

    Wartość pierwszego z tych dzieł wyceniono na - bagatela - 156 tysięcy euro! Niższe, choć nadal pokaźne sumy, widniały przy pokaźnym flakonie (105 tysięcy euro), porcelanowym wielbłądzie (33 tysiące euro) lub wspomnianym koniu (26,5 tysiąca euro). Ci o skromniejszym budżecie kupić mogą figurkę świętego Mikołaja za 1 tys. euro, filiżankę ze spodkiem warte niecałe 500 euro czy zestaw dwóch świątecznych bombek za prawie 400 euro.

    Kilka figur koni ustawionych na cokołach w muzeum lub galerii. Na pierwszym planie biała, dynamiczna porcelanowa rzeźba przedstawiająca galopującego konia oraz mniejsza, naturalistyczna figura brązowego konia.
    Porcelanowy koń za grube tysiące euroWiktor KazaneckiINTERIA.PL

    Rozstrzał cen poszczególnych produktów jest w Miśni na tyle spory, iż nie sposób wymienić wszystkich. Komu z portfela tyle banknotów europejskiej waluty nie ucieka, temu zostaje podziwiać wzrokiem te wszystkie zbiory. Muzeum organizuje też demonstracyjne warsztaty, czasem wśród zwiedzających. I tak, gdy błądziłem między salami, co jakiś czas zerkałem, jak pewna pracująca w manufakturze pani z anielskim spokojem zdobi talerz.

    Elegancka sala muzealna z wysokim, zdobionym sufitem pokrytym malowidłem, w centralnym miejscu wystawiona biała rzeźba na podwyższeniu z lustrzanym blatem, klasyczne kolumny oraz złote zdobienia stanowią oprawę wnętrza, w tle widoczni zwiedzający.
    Jedna z sal muzeum w MiśniWiktor KazaneckiINTERIA.PL

    Nie dotykaj! A chwilę później: Dotykaj!

    Bitte nicht berühren! (Proszę nie dotykać!) - głosiło ostrzeżenie przy piszczałkowych organach. Do zupełnie odwrotnej rzeczy zachęcano natomiast gości przy rzeźbie, ukazującej dwóch śpiących. Wykonana była z czerwonej kamionki Böttgera - niewymagającej szkliwienia "protoplastki" porcelany. Miano nosi ona od nazwiska swojego twórcy - alchemika, a u zarania istnienia miśnieńskiej manufaktury jej kierownika.

    Po lewej stronie drewniane organy z licznymi pionowymi piszczałkami i malowanymi panelami w tle, po prawej ręka trzymająca rzeźbę przedstawiającą dwie osoby w geście wsparcia lub opieki, ustawioną na zielonej powierzchni.
    Trzeba być czujnym - z reguły eksponatów nie można dotykać, ale znalazł się wyjątekWiktor KazaneckiINTERIA.PL

    Moją uwagę przykuła też "piramida", ustawiona w centralnym holu budynku. Stanowiła jakby podsumowanie wszystkiego, co można zobaczyć w muzeum, a jednocześnie ukazywała, jak różnorodne wyroby można pozyskać z porcelany. Jej produkcja - o rzemieślniczym charakterze - trwa tam do dzisiaj. Zdecydowanie smutniejszy koniec spotkał takie fabryki w Polsce, jak "Karolinę" w Jaworzynie Śląskiej, której rok temu nikt nie chciał kupić.

    Ekspozycja muzealna przedstawiająca wielopoziomową instalację z porcelanowymi figurkami zwierząt ustawioną w centralnym punkcie dużej, eleganckiej sali ze schodami. Wokół znajduje się przestronny hol z drewnianą podłogą i wysokim sufitem.
    Piramidka z porcelanowymi wyrobami w MiśniWiktor KazaneckiINTERIA.PL

    Manufakturę Porcelany w Miśni zwiedzić można podczas kilkudniowej wycieczki do Saksonii - sam tak zrobiłem, poznając jednocześnie Drezno oraz Lipsk. Do ostatniego z tych miast od niespełna miesiąca dojechać można bezpośrednio z południa Polski pociągami PKP Intercity. Stacja w Dreźnie natomiast ma bezpośrednie połączenie z przygranicznym Zgorzelcem, uruchamiane dzięki współpracy niemieckiego przewoźnika z Kolejami Dolnośląskimi.

    Z Miśni Wiktor Kazanecki, Interia

    Kontakt do autora: wiktor.kazanecki@firma.interia.pl

    Zobacz również:

    Niemcy witają. Tylko kogo? W centrach dla azylantów pustki
    Interia bliżej świata

    Deutsche Welle: Niemcy zaskoczeni. Migranci przestają przyjeżdżać

    Najnowsze