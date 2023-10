Odwet na pełną skalę. "Powołamy setki tysięcy"

Powołamy tylu rezerwistów, ile będzie potrzeba, nawet setki tysięcy - powiedział rzecznik izraelskich sił zbrojnych, cytowany przez agencję Reutera. Na granicy Strefy Gazy i Izraela dochodzi do krwawych starć. Walki toczą się co najmniej w 22 miejscach. Tymczasem przywódca Hamasu Ismail Hanijja zapowiedział, że "Powódź Al-Alaksa" przenosi się "wprost do serca" Izraela.