Odtajnione raporty o kryzysie w Ceucie. Dokument podważa tezy premiera

Jan Nalepa

Jan Nalepa

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez oraz jego rząd byli ostrzegani przed ryzykiem masowego napływu migrantów do Ceuty już na kilka dni przed tymi wydarzeniami - informują media, powołując się na odtajnione raporty. Jeden z nich mówił, że "chaos migracyjny" się powtórzy.

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Tłum ludzi na wzgórzu w Ceucie, widoczny unoszący się dym w tle podczas kryzysu migracyjnego.
Ceuta. Masowy napływ migrantów w Hiszpanii. Media: Rząd wiedział już tydzień wcześniej ABDEL MAJID BZIOUAT/AFPEast News

Hiszpańskie media doniosły w czwartek, że rząd Pedro Sancheza przynajmniej na kilka dni wcześniej był ostrzegany przed masowym napływem migrantów do Ceuty. Świadczą o tym dokumenty odtajnione przez premiera.

Materiały zawierają 40 raportów wywiadowczych, ostrzeżeń i komunikatów, sporządzonych między 1 a 31 lipca. Zebrane dane sugerują, że sytuacja rozwijała się w niepokojącym kierunku już w tygodniu poprzedzającym wydarzenia z 30 lipca. Wtedy do hiszpańskiej eksklawy w Afryce przedarło się ponad 70 tys. osób z Maroka.

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"Od 25 lipca w Ceucie rozwija się kryzys migracyjny związany z przybyciem około 1700 migrantów drogą morską z Maroka do miasta autonomicznego. (...) Dostępne informacje wskazują na to, że w bardzo krótkim czasie należy spodziewać się kolejnych wtargnięć" - alarmowało hiszpańskie ministerstwo obrony w wewnętrznej prezentacji, opublikowanej 30 lipca. W tym samym dokumencie sytuację na marokańskim wybrzeżu w pobliżu Ceuty opisano jako "chaos migracyjny".

"Raporty kwestionują narrację Sancheza, który, próbując ratować własną pozycję, wyrządza bezprecedensową szkodę prestiżowi CNI (wywiadowi Hiszpanii - red.) oraz międzynarodowemu wizerunkowi Hiszpanii" - ocenił dziennik "El Mundo" w redakcyjnym komentarzu.

Zdaniem dziennika premier i jego minister spraw wewnętrznych "zostali tym samym zdemaskowani, ponieważ to, co robili przez ostatnich 40 dni, było ćwiczeniem z ukrywania prawdy i wprowadzania w błąd". Gazeta podkreśliła, że "zaniedbanie wydaje się oczywiste: przez 72 godziny rząd był ostrzegany o zagrożeniu dla integralności terytorialnej Hiszpanii i nie podjął żadnych działań".

Według portalu 20 minutos ujawnione raporty podważają dwie główne tezy, których Sanchez nadal broni w sprawie kryzysu w Ceucie:

  • wydarzeń z końca lipca nie dało się przewidzieć;
  • nie ma wystarczających podstaw, by obarczyć odpowiedzialnością Maroko.

Jednocześnie portal zastrzegł, że żadna z tych informacji nie przewidywała, że granicę przekroczy ostatecznie ponad 70 tys. osób. "To właśnie na ten argument powołuje się Sanchez, broniąc tezy, że skala kryzysu była niemożliwa do przewidzenia" - zauważył serwis.

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Media powiadomiły, że - zgodnie z informacjami z odtajnionych raportów - hiszpańskie służby przekazały stronie marokańskiej, że w dniach poprzedzających kryzys w grupach w sieciach społecznościowych, które liczyły ponad 180 tys. członków, pojawiały się wezwania do nielegalnego przekroczenia granicy.

"Jeśli celem odtajnienia było rozstrzygnięcie, czy rząd otrzymał, czy też nie otrzymał ostrzeżenie o nadchodzącym kryzysie, dokumenty nie przynoszą jednoznacznej i ostatecznej odpowiedzi" - ocenił dziennik "El Pais" w redakcyjnym komentarzu. Dodał, że "nikt nie mógł przewidzieć dokładnej skali przepływu ludzi między Marokiem a Ceutą pod koniec lipca ani jego nieoczekiwanych rozmiarów".

Redakcja podkreśliła, że "prawdziwe" pytanie dotyczy tego, kto doprowadził do kryzysu w Ceucie. Podsumowała, że "Hiszpania będzie zmuszona przemyśleć na nowo swoje relacje z Marokiem, krajem, który nie ukrywa swoich roszczeń wobec Ceuty i Melilli, a od którego rząd w Madrycie do tej pory unikał domagania się odpowiedzialności za ten kryzys, jeszcze bardziej zaostrzający napięcia w hiszpańskiej polityce".

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