Prezydent Francji Emmanuel Macron , w trakcie wtorkowego wywiadu udzielonego kanałowi TF1, zadeklarował gotowość Francji do rozmów na temat europejskiego systemu odstraszania nuklearnego . - Chcemy pójść dalej - powiedział.

Na uwagę dziennikarza, że " Polacy mówią, że chcieliby francuskich bomb nuklearnych na swym terytorium, tak samo jak robią to Amerykanie dla pewnych krajów europejskich", Macron wymienił amerykańską obecność m.in. w Niemczech, Włoszech i Turcji. Powtórzył następnie: " Jesteśmy gotowi otworzyć tę dyskusję ".

Macron był również pytany o gotowość Rosji do rozmów w Turcji na temat rozejmu w wojnie przeciwko Ukrainie. Do negocjacji ma dojść w czwartek w Stambule. Prezydent Wołodymyr Zełenski nalegał, by poprzedziło je zawarcie zawieszenia broni.