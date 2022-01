W Genewie zakończyły się w poniedziałek rozmowy delegacji USA i Rosji, prowadzone w ramach dialogu o stabilności strategicznej - poinformował amerykański Departament Stanu. Tłem rozmów była koncentracja wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą.

Delegacji amerykańskiej przewodniczyła zastępczyni sekretarza stanu Wendy Sherman, rosyjskiej - wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow.



Spotkanie, które rozpoczęło się o godz. 8.55, a zakończyło o godz. 16.32, odbyło się w gmachu Stałego Przedstawicielstwa USA przy ONZ i innych organizacjach międzynarodowych. To początek serii spotkań między przedstawicielami USA, NATO i OBWE oraz Rosji.

"Odrzuciliśmy postulaty Rosji"

Stany Zjednoczone przedstawiły Rosji propozycje dotyczące rozmieszczenia pocisków rakietowych i ograniczenia ćwiczeń wojskowych, ale odrzuciła postulaty Rosji dotyczące zakończenia polityki otwartych drzwi NATO - oświadczyła w poniedziałek wiceszefowa dyplomacji USA Wendy Sherman po zakończeniu rozmów z delegacją Rosji w Genewie.



Sherman stwierdziła też podczas telefonicznej konferencji prasowej, że USA mają prawo do dwustronnej współpracy z Ukrainą i że nie będą rozmawiać o Ukrainie bez Ukrainy. Dodała również, że kwestii liczebności wojsk amerykańskich w Europie nie było w porządku prawie 8-godzinnych rozmów w Genewie z rosyjską delegacją. Dodała, że nie przewiduje, by było to przedmiotem zapowiedzianych rozmów na forach Rady NATO-Rosja i OBWE.

Podczas telefonicznej konferencji prasowej po zakończeniu rozmów Sherman stwierdziła, że nie wie, czy Rosja zamierza wycofać wojska zgromadzone wokół Ukrainy. Jak dodała, "może się okazać, że Rosja nigdy nie podchodziła do tych rozmów poważnie".



Dyplomatka stwierdziła jednocześnie, że Rosjanie zapewniali, że nie mają zamiaru najechania Ukrainy, a koncentracja wojsk wokół Ukrainy ma związek z ćwiczeniami wojskowymi

Rosyjski minister: rozmowy trudne, głębokie, konkretne

O negocjacjach informował media także wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow. - Rozmowy były trudne, głębokie i konkretne - oświadczył, cytowany przez agencję RIA Nowosti. Wiceminister dodał, że USA "poważnie podeszły" do rosyjskich propozycji.



Riabkow powiedział rozpoczynając briefing dla prasy, że nie wolno nie docenić ryzyka realnego konfliktu związanego z ewentualnym fiaskiem dyplomacji.