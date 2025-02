To odpowiedź na podpisaną przez prezydenta RPA ustawę wywłaszczeniową, która ma dawać rządowi możliwość wywłaszczania ziemi od podmiotów prywatnych, jednak tylko wtedy, gdy leży to w interesie publicznym i pod pewnymi warunkami.

Odrzucają propozycję Donalda Trumpa. Afrykanerzy nie chcą emigrować

- Jeśli nie masz tu żadnych problemów, dlaczego miałbyś chcieć wyjechać? - mówił 78-letni Neville van der Merwe z Bothasig, dzielnicy Cape Town niedaleko Kapsztadu. Mężczyzna podkreślał też, że "nie doszło do żadnego poważnego przejęcia naszej ziemi". W ocenie emeryta ludzie w RPA żyją normalnie. - Co zamierzasz tam zrobić? - pytał, odnosząc się do kwestii przesiedlenia do USA, o której mówił Trump.