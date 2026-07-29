Odpowiadał za działania USA podczas pandemii. Odmówił Senatowi i milczał

W skrócie Anthony Fauci ponad 90 razy odmówił odpowiedzi na pytania senackiej komisji, powołując się na piątą poprawkę do Konstytucji USA.

Fauci jest oskarżany przez republikanów o ukrywanie informacji dotyczących pandemii, jednak stanowczo zaprzecza tym zarzutom.

Po zakończeniu przesłuchania komisja ma głosować nad rezolucją uznającą Fauciego za winnego obrazy Kongresu. Do sprawy odniósł się prezydent Donald Trump.

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Anthony Fauci stanął w środę przed senacką komisją dotycząca pandemii COVID-19. Były wysoki rangą urzędnik do spraw zdrowia w Stanach Zjednoczonych wielokrotnie odmawiał jednak odpowiedzi na pytania, twierdząc, że obawia się, iż republikanie spróbują wykorzystać jego zeznania, aby oskarżyć go o krzywoprzysięstwo.

Fauci powołał się przy tym na piątą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która stanowi, że nikt nie może być "zmuszany w sprawie karnej do zeznawania przeciwko sobie".

Jednocześnie były urzędnik zauważył, że w przeszłości zeznawał na temat COVID-19 i jego przyczyn. Miało to miejsce podczas przesłuchań w amerykańskim Kongresie.

USA. Fauci jest oskarżany o ukrywanie informacji na temat pandemii

BBC przypomniała, że Fauci jest od dawna oskarżany przez republikanów o ukrywanie przed opinią publiczną informacji o pandemii i kłamanie na temat związanych z nią zagrożeń. Były urzędnik stanowczo zaprzeczał tym oskarżeniom i w swoich wcześniejszych zeznaniach nazywał zarzuty "po prostu absurdalnymi".

- Chociaż jest to dla mnie bolesne ze względu na szacunek, jaki mam dla władzy ustawodawczej - zgodnie z radą moich prawników - powołam się na prawo wynikające z piątej poprawki do Konstytucji, aby powstrzymać się od odpowiedzi na państwa pytania - mówił podczas środowego przesłuchania.

W oświadczeniu złożonym przed senacką komisją Fauci stwierdził, że republikański senator Rand Paul, który przewodniczył przesłuchaniu, miał "oczywistą obsesję" na jego punkcie, co jest powodem odmowy odpowiedzi na pytania.

- Jedyny wniosek, do jakiego doszedłem, jest taki, że wzywa mnie przed tę komisję wyłącznie po to, abym powiedział coś, co mogłoby potwierdzić jego wielokrotne publiczne zapewnienia, że skończę "za kratkami" - przekonywał.

Fauci nie odpowiedział na ponad 90 pytań. Trump stwierdził, że jest "szalony"

Ostatecznie - jak podała agencja Reutera - Fauci odmówił odpowiedzi na ponad 90 pytań. Po zakończeniu przesłuchania Paul zapowiedział, że komisja zagłosuje w przyszłym tygodniu nad rezolucją uznającą byłego urzędnika za winnego obrazy Kongresu.

Do sprawy odniósł się też Donald Trump, który nazwał w środę Fauciego "szalonym". "Od początku mówiłem, że wirus pochodzi z laboratorium w Wuhan w Chinach. Fauci stanowczo się z tym nie zgadzał, zawsze starając się chronić Chiny" - napisał amerykański prezydent w mediach społecznościowych.

W obronie Fauciego stanęło kilku demokratów, w tym senator Maggie Hassan, która stwierdziła, że przesłuchanie zostało "zaplanowane tak, aby postawić urzędnika w stan oskarżenia".

Fauci był jedną z głównych postaci pandemii w USA. Trump przyznał mu wyróżnienie

Przypomnijmy, że Fauci był jednym z najbardziej zaufanych członków rządu USA w czasie walki z pandemią. Zalecane przez niego ograniczenia tj. nakazy noszenia maseczek czy zamykanie szkół, stały się obiektem krytyki ze strony republikanów.

Urzędnik jednak nie zawsze był w konflikcie z obecnym prezydentem USA. W 2021 roku Trump przyznał mu wyróżnienie za pracę nad amerykańskim projektem szczepionki przeciwko COVID-19.

Z kolei były prezydent Joe Biden udzielił Fauciemu ułaskawienia z wyprzedzeniem, chroniąc go przed federalnym oskarżeniem za działania podejmowane w latach 2014-2025.

Oznacza to, że były urzędnik może zostać oskarżony o wszystkie czyny popełnione poza tym okresem, w tym o działania wobec komisji senackiej. Może również zostać oskarżony na szczeblu stanowym lub lokalnym.

Źródło: BBC, Reuters





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