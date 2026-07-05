W skrócie Korea Północna zwodowała niszczyciela Kang Kon, a Kim Dzong Un nadzorował testy okrętu i polecił odpalić wszystkie działa.

Kang Kon to jeden z dwóch nowych niszczycieli o wyporności pięciu tysięcy ton, poddanych testom radarów, dział i zakłócaczy sygnału.

Kim Dzong Un wydał polecenie rozpoczęcia produkcji co najmniej dwóch takich okrętów rocznie przez pięć lat oraz opracowania okrętu o wyporności dziesięciu tysięcy ton.

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Kang Kon został zaprezentowany w ramach przeglądu systemów bojowych północnokoreańskiej marynarki wojennej. Uroczystość próbowano zorganizować już w ubiegłym roku, jednak wówczas doszło do częściowego wywrócenia się jednostki podczas wodowania.

Nowy niszczyciel w Korei Północnej. Kim Dzong Un na testach

Okręt jest jednym z dwóch nowych niszczycieli zaprezentowanych w ostatnich tygodniach. Podobnie jak przedstawiony w czerwcu Choe Hyon, także Kang Kon ma wyporność pięciu tysięcy ton.

Testy nowego niszczyciela obejmowały kontrole zdolności wykrywania celów i przetwarzania informacji przez systemy radarowe, pomiar siły ognia oraz sprawdzanie sprawności dział i zakłócaczy sygnału.

Kim Dzong Un z personelem wojskowym na testach okrętu STR / KCNA VIA KNS AFP

Kim Dzong Un został poinformowany o wynikach audytu wcześniej, ale mimo to nakazał uruchomienie wszystkich dział naraz - relacjonowała państwowa agencja prasowa KCNA. Na opublikowanych zdjęciach widać, jak dyktator z uśmiechem przygląda się jednostce.

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KCNA poinformowała, że ostatecznie północnokoreański przywódca wyraził zadowolenie z efektów. Jednocześnie miał wydać urzędnikom nakaz zakończenia testów i wcielenia okrętu do czynnej służby w ciągu dwóch miesięcy.

Kim rozkazał również budowanie co najmniej dwóch okrętów w tej klasie (wyporność pięciu tys. ton) każdego roku przez najbliższych pięć lat. Według przedstawionych przez niego planów Korea Północna ma w tym czasie opracować jeszcze lepszego niszczyciela - o wyporności 10 tys. ton.

Jak przekonuje Kim, modernizacja marynarki wojennej ma działać odstraszająco na wrogów państwa. Co istotne, to właśnie Korea Północna uważana jest za agresora w regionie, podczas gdy inne kraje - np. Koreę Południową - uznaje się za potencjalne cele tej agresji.

Źródła: Reuters, KCNA





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