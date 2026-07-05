"Odpalić wszystkie działa". Zwodowano nowego niszczyciela w Korei Północnej
Korea Północna zwodowała niszczyciela Kang Kon, który za dwa miesiące - jak podaje agencja KCNA - ma wejść do czynnej służby. Testy nowego okrętu wojennego nadzorował osobiście Kim Dzong Un. Na polecenie dyktatora odpalono wszystkie działa, czemu przyglądał się z uśmiechem na twarzy. To jednak nie zaspokoi jego ambicji - jeszcze tego samego dnia Kim zapowiedział dwa razy lepszy okręt.
W skrócie
- Korea Północna zwodowała niszczyciela Kang Kon, a Kim Dzong Un nadzorował testy okrętu i polecił odpalić wszystkie działa.
- Kang Kon to jeden z dwóch nowych niszczycieli o wyporności pięciu tysięcy ton, poddanych testom radarów, dział i zakłócaczy sygnału.
- Kim Dzong Un wydał polecenie rozpoczęcia produkcji co najmniej dwóch takich okrętów rocznie przez pięć lat oraz opracowania okrętu o wyporności dziesięciu tysięcy ton.
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Kang Kon został zaprezentowany w ramach przeglądu systemów bojowych północnokoreańskiej marynarki wojennej. Uroczystość próbowano zorganizować już w ubiegłym roku, jednak wówczas doszło do częściowego wywrócenia się jednostki podczas wodowania.
Nowy niszczyciel w Korei Północnej. Kim Dzong Un na testach
Okręt jest jednym z dwóch nowych niszczycieli zaprezentowanych w ostatnich tygodniach. Podobnie jak przedstawiony w czerwcu Choe Hyon, także Kang Kon ma wyporność pięciu tysięcy ton.
Testy nowego niszczyciela obejmowały kontrole zdolności wykrywania celów i przetwarzania informacji przez systemy radarowe, pomiar siły ognia oraz sprawdzanie sprawności dział i zakłócaczy sygnału.
Kim Dzong Un został poinformowany o wynikach audytu wcześniej, ale mimo to nakazał uruchomienie wszystkich dział naraz - relacjonowała państwowa agencja prasowa KCNA. Na opublikowanych zdjęciach widać, jak dyktator z uśmiechem przygląda się jednostce.
Korea Północna zmodernizuje marynarkę. Plany na pięć lat
KCNA poinformowała, że ostatecznie północnokoreański przywódca wyraził zadowolenie z efektów. Jednocześnie miał wydać urzędnikom nakaz zakończenia testów i wcielenia okrętu do czynnej służby w ciągu dwóch miesięcy.
Kim rozkazał również budowanie co najmniej dwóch okrętów w tej klasie (wyporność pięciu tys. ton) każdego roku przez najbliższych pięć lat. Według przedstawionych przez niego planów Korea Północna ma w tym czasie opracować jeszcze lepszego niszczyciela - o wyporności 10 tys. ton.
Jak przekonuje Kim, modernizacja marynarki wojennej ma działać odstraszająco na wrogów państwa. Co istotne, to właśnie Korea Północna uważana jest za agresora w regionie, podczas gdy inne kraje - np. Koreę Południową - uznaje się za potencjalne cele tej agresji.
Źródła: Reuters, KCNA