Do penetrowania podziemia Jacques Pironon i Philllipe De Donato wykorzystali nowoczesną sondę. Kiedy rozpoczęto badanie, kilkaset metrów pod ziemią aparatura wykryła niskie stężenie wodoru, ale nie zdziwiło to naukowców, bo "niewielkie ilości często można znaleźć w pobliżu powierzchni odwiertu".

Niezwykłe odkrycie we Francji. Odnaleźli "klimatycznego świętego Graala"

Z każdą kolejną minutą, gdy sonda schodziła niżej, stężenie rosło. Na głębokości 1100 metrów było to 14 proc., a 150 m niżej już 20 proc. - To zaskakujące - komentował odkrycie Jacques Pironon. Z obliczeń naukowców wynika, że złoże może zawierać od sześciu do nawet 250 milionów ton wodoru. Tym samym bardzo prawdopodobne, że będzie to jedno z największych złóż białego wodoru, jakie kiedykolwiek odkryto.