Odnaleziono portret Kuby Rozpruwacza. Wyryto go na... drewnianej lasce

W archiwach brytyjskiej policji odnaleziono drewnianą laskę z XIX w. Na jej rękojeści znajduje się twarz Kuby Rozpruwacza, osławionego mordercy kobiet. Laska należała do detektywa, który próbował złapać przestępcę. Kuba rozpruwacz to jeden z najsłynniejszych seryjnych zabójców w historii. Jego tożsamość wciąż pozostaje zagadką.

