Wielkanoc już za kilka dni. Niektórzy z polityków nie chcieli czekać z życzeniami do ostatniej chwili, więc postanowili złożyć je w trakcie Wielkiego Tygodnia .

Kilka miłych słów przekazał czeski prezydent, chwaląc się przy tym swoim wyjątkowym zamiłowaniem do sportów ekstremalnych .

Czechy. Petr Pavel złożył życzenia. Głową w dół

"Życzę Państwu, aby nadchodzące Święta Wielkanocne spędzili Państwo tak, jak lubią Państwo najbardziej. Może z głową w chmurach " - napisał Petr Pavel w mediach społecznościowych. Do wpisu dodał nagranie przedstawiające jego lot w samolocie akrobacyjnym.

Nie był to spokojny przelot. W trakcie filmiku słychać, jak pilot pyta się głowy państwa, czy chce wziąć udział w kilku akrobacjach. - Więc schodzimy w dół pionowo, a potem wykonam kilka akrobacji, dobrze? - brzmiało pytanie. Niewzruszony Pavel z założonymi rękami odpowiedział: - Jasne.

Następnie widać, jak prezydent znajduje się kilometry nad ziemią zawieszony głową w dół . Do nagrania dodano muzykę, kultową piosenkę "Knockin' on Heaven's Door" w wykonaniu Guns N’ Roses.

Czechy. Petr Pavel i sporty ekstremalne

Dla czeskiego prezydent nie jest to jednak pierwszy wyjątkowy i niebezpieczny wyczyn. Głowa państwa znana jest z zamiłowania do adrenaliny i sportów ekstremalnych.

Petr Pavel umie jeździć na nartach wodnych oraz motocyklu. W lutym bieżącego roku ponownie zaskoczył, gdy w sieci ukazało się jego nagranie podczas skoku ze spadochronem. Skok prezydencki utrzymywany był do końca w tajemnicy, by odbyć się w ramach gali sportów lotniczych. Transmitowała go czeska telewizja.