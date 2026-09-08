W skrócie Swietłana Poliakowa i jej córka Polina Kowalewa posiadają obywatelstwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich od grudnia 2022 roku.

Poliakowa otrzymała obywatelstwo ZEA "za zasługi dla państwa", a Kowalewa na podstawie zatrudnienia.

Dziennikarskie śledztwo wykazało, że Poliakową łączą z rosyjskimi ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem bliskie relacje.

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Jak ustaliła rosyjska Fundacja Walki z Korupcją (FBK), po wybuchu wojny w Ukrainie osoby bliskie ministrowi spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa otrzymały obywatelstwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Chodzi o Swietłanę Poliakową, którą - zgodnie ze śledztwem serwisu Ważne historie i FBK - łączą bliskie relacje z Ławrowem, oraz o jej córkę - Polinę Kowalewą.

Rosja: Bliskie Siergieja Ławrowa posiadają obywatelstwo ZEA

Poliakowa otrzymała obywatelstwo ZEA "za zasługi dla państwa" 28 grudnia 2022 roku, a jej córka, Polina Kowalewa - 17 grudnia 2022 roku na podstawie zatrudnienia.

Bliskie relacje Poliakowej z Ławrowem wyszły na jaw w 2021 roku. Według danych serwisu Ważne historie pracowała ona w rosyjskim resorcie spraw zagranicznych i towarzyszyła ministrowi w podróżach. W telefonach kilku osób miała być zapisana jako "Swietłana Ławrow", choć oficjalnie nigdy nie nosiła tego nazwiska.

Jednocześnie Ławrow jest w wieloletnim związku z żoną Marią. Mają córkę Jekaterinę.

Mieszkania za miliony, prywatne samoloty. Życie bliskich Ławrowa

Dziennikarskie śledztwo wykazało również, że Poliakowa posiada nieruchomości o wartości ponad 700 milionów rubli (blisko 30 mln złotych). FBK dowiedziała się również, że kobieta i jej rodzina korzystały z prywatnych samolotów oraz zagranicznych posiadłości, należących do oligarchy Olega Deripaskiego. O relacjach biznesmena z Ławrowem było głośno jeszcze przed wojną.

Z kolei Polina Kowalewa przed inwazją Rosji na Ukrainę przez wiele lat mieszkała w Wielkiej Brytanii. Studiowała w szkole biznesu Imperial College w Londynie i była właścicielką kilku brytyjskich firm. FBK odkryła, że w 2016 roku w wieku 21 lat Kowalewa zawarła umowę najmu na 999 lat apartamentu w prestiżowej dzielnicy Kensington za kwotę 4,4 miliona funtów (ponad 22 mln złotych).

Po wybuchu wojny i nałożeniu sankcji Kowalewa opuściła Wielką Brytanię, zatrudniła się w firmie Qatar Investment w Dosze i otrzymała nowy paszport.

Fundacja Walki z Korupcją to organizacja non-profit założona w 2011 roku przez rosyjskiego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego, który według oficjalnego przekazu Kremla zmarł w kolonii karnej 16 lutego 2024 roku.

Źródło: FBK, Meduza



