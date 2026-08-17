Odkryłem miasto perełkę nad Adriatykiem. Właśnie otworzyło się na Polskę

Wiktor Kazanecki

Wiktor Kazanecki

Polscy turyści rzadziej wybierają to miejsce niż inne kurorty nad Adriatykiem - a szkoda, bo Koper ma dużo do zaoferowania. Ciepłe morze, zabytkowa wieża, a także urzekająca panorama słoweńskiego wybrzeża to tylko część atrakcji w "oknie na świat Grupy Wyszehradzkiej". Nazwano go tak, ponieważ prężnie funkcjonuje tam port ważny dla naszej części świata. A co więcej, od niedawna można dojechać tam bezpośrednio pociągiem PKP.

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Widok na czerwone dachy Kopru, morze z jachtami, port oraz porośnięte wzgórza w tle.
Odwiedziłem Koper - słoweński kurort nad AdriatykiemWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Z godzinnym spóźnieniem, ale dojechaliśmy. Co widać? Betonowy peron, starej daty parowóz przerobiony na pomnik i autobusowy dworzec.

My, pasażerowie "Adriatic Expressu", dojechaliśmy w ponad 20 godzin z Warszawy do słoweńskiego Kopru. To zupełnie nowe połączenie kolejowe.

Zabytkowa lokomotywa parowa ustawiona w otoczeniu zieleni i zabudowań, z widocznymi czerwonymi obręczami kół oraz charakterystycznym kominem, tworząca centralny punkt kompozycji ujętej z poziomu peronu.
Na peronie w KoprzeWiktor KazaneckiINTERIA.PL

PKP Intercity reklamowało tę nowość jeszcze zimą, dodając, że zorganizowany ma być autobus, na którego pokładzie - legitymując się jednym biletem - będzie można dojechać do oddalonego o około 25 kilometrów Triestu, już po włoskiej stronie granicy.

Mapa trasy pociągu z Warszawy do Kopru z zaznaczonymi głównymi miastami pośrednimi, prowadząca przez Polskę, Czechy, Austrię i Słowenię, wyróżniająca przystanki takie jak Opoczno, Katowice, Ostrawa, Wiedeń, Lublana i Rijeka.
Trasa pociągu "Adriatic Express"INTERIA.PL

Tak się nie stało i jeśli ktoś chce, może tam podjechać na własną rękę. Ale i sam Koper jest wartym odwiedzenia miejscem.

Kamienna fontanna o geometrycznym kształcie z ozdobnym łukiem i czterema wieżyczkami, ustawiona na środku brukowanego placu otoczonego zabytkowymi budynkami.
W centrum KopruWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Co najważniejsze, to jedyny port w Słowenii, która dostęp do Adriatyku ma na krótkim, niespełna 47-kilometrowym odcinku.

W Koprze wykorzystano szansę, jaką daje dostęp do akwenu i portowa infrastruktura jest tam sporych rozmiarów.

Ogromny kontenerowiec załadowany kolorowymi kontenerami, obsługiwany przez wysokie dźwigi portowe, w tle liczne jachty zacumowane w marinie.
Port w KoprzeWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Koper stoi portem. "Okno na świat Grupy Wyszehradzkiej"

Polska, rządowa strona w 2020 roku - przy okazji wizyty ambasadora RP - nazwała Koper "południowym oknem na świat Grupy Wyszehradzkiej". Przeładunkowe możliwości tamtejszego portu z roku na rok wzrastają, a korzystają z tego nie tylko kraje wspomnianej organizacji, ale i chociażby Austria. Ułatwia on handlową wymianę między Bliskim oraz Dalekim Wschodem, jak również Afryką.

Olbrzymi statek towarowy zacumowany przy nabrzeżu portowym, wokół którego ustawione są dźwigi portowe i hale magazynowe, na pierwszym planie zabudowa z czerwonymi dachami.
Koperski port widoczny z wieży lokalnego kościołaWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Co widać na pierwszy rzut oka, w koperskim porcie pojawia się sporo transportowanych samochodów osobowych. W efekcie, kiedy jechaliśmy jeszcze koleją do tego miasta, mijały nas liczne lokomotywy ciągnące autokuszetki. Odprawiane są tam także produkty żelazne czy towary, które łatwo się psują.

Plaża z ludźmi opalającymi się na trawie, wieża ratownicza po lewej stronie oraz tło wypełnione dużymi dźwigami portowymi, statkami i kontenerami.
Wypoczynek w KoprzeWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Jest też pasażerskie oblicze tego miejsca. Wycieczkowy statek, jaki cumował akurat gdy dotarłem na nabrzeże, trudno było mi cały zmieścić w kadrze. A zaraz obok portu - kamienisto-trawiasta plaża, skąd można obserwować pracę portowych żurawi. Woda natomiast była tak ciepła, jakby ktoś przed chwilą podgrzał ją w bojlerze i wlał do morskiego basenu.

Jachty i motorówki zacumowane w marinie przy spokojnej wodzie, nad którą zachodzi słońce tworząc ciepłą poświatę na niebie.
Adriatycki zachód słońcaWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Słoweński kurort przyciąga spokojem

Koper ma około 27 tysięcy mieszkańców, lecz sporo jest także turystów, również z Polski. Dużo pasażerów "Adriatic Expressu" czytało jeszcze w trasie, co można na miejscu zobaczyć. A najbardziej charakterystycznym obiektem jest wieża Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, którą uwieczniono na przykład na pamiątkowych magnesach.

Kamienna wieża zegarowa wyróżniająca się na tle placu otoczonego przez zabytkowe budynki z arkadami i grupami spacerujących ludzi.
Wieża kościoła w KoprzeWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Na wieżę można wejść, więc skorzystałem z okazji. Trzeba się nieco natrudzić, aby po wielu stopniach wejść na taras, lecz panorama, jaką wówczas ujrzałem, wynagrodziła wysiłek.

Z jednej strony port, z drugiej wysyp czerwonych dachów i pokaz tamtejszej architektury, z jeszcze innej - wcinająca się w ląd adriatycka zatoka, a na dole miejski plac, gdzie akurat muzycznie świętowało religijne bractwo.

Panorama miasta z niską zabudową o czerwonych dachach, otoczona zielonymi wzgórzami oraz nowoczesnymi budynkami w dalszej części krajobrazu.
Panorama Kopru i okolicWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Co jeszcze cechuje Koper - to spokój. Choć ma cechy kurortu, nie znalazłem tam wiele pstrokatych straganów, krzyczących głośników czy budek ze smażonymi rybami niewiadomego pochodzenia. Było gdzie pospacerować, odpocząć w cieniu, a ceny - choć w euro - były przystępne.

Dobrze rozbudowane jest również zaplecze noclegowe i gastronomiczne, a świeże owoce na targu kupić można nawet późnym wieczorem.

Ulica z wyznaczoną ścieżką rowerową, rzędem palm oraz kilku zaparkowanymi samochodami przy pastelowych budynkach mieszkalnych, spacerujący przechodnie i widoczne zadaszenie budynku po prawej stronie.
Handlowa promenada w KoprzeWiktor KazaneckiINTERIA.PL

"Adriatic Express" do Kopru. Pociąg bezpośrednio z Polski

To nie była moja pierwsza wizyta w Słowenii (o innej pisałem w tym artykule o podróży pociągiem retro "Emona") i potwierdziło się jedno z moich spostrzeżeń: bardzo długo otwarte są tam piekarnie. Nawet wtedy, gdy zamknęły się już niektóre supermarkety, lokale z pieczywem pozostawały czynne. Łatwo dostępne jest ponadto lokalne wino.

Biała, zabytkowa budowla o charakterystycznych blankowanych wieżach, duży łukowaty portal prowadzący na dziedziniec, wysokie okna oraz balkon z powiewającymi flagami; przed wejściem liczna grupa zwiedzających na rozległym, kamiennym placu.
Wenecki Pałac Pretorów w KoprzeWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Dzięki "Adriatic Expressowi" Koper otworzył się na Polskę nie tylko handlowo, ale i turystycznie. Jeśli ktoś szuka mniej gwarnego miejsca na kilkudniowy odpoczynek, połączony ze zwiedzaniem okolic, jest to miejsce warte rozpatrzenia.

Dwa pociągi pasażerskie zatrzymane przy peronie stacji kolejowej Koper-Capodistria, zegar na słupie wskazujący godzinę oraz wyraźnie widoczny znak z nazwą stacji.
Kolej w Koprze - wagon PKP Intercity doczepiony do węgierskich oraz słoweński, piętrowy zespół trakcyjnyWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Bezpośredni pociąg z Polski (dokładniej jeden wagon odpinany w Lublanie od składu do Rijeki i dołączany do węgierskiego pociągu) kursuje podczas wakacji.

Z Kopru dla Interii Wiktor Kazanecki

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