Z godzinnym spóźnieniem, ale dojechaliśmy. Co widać? Betonowy peron, starej daty parowóz przerobiony na pomnik i autobusowy dworzec.

My, pasażerowie "Adriatic Expressu", dojechaliśmy w ponad 20 godzin z Warszawy do słoweńskiego Kopru. To zupełnie nowe połączenie kolejowe.

Na peronie w Koprze Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

PKP Intercity reklamowało tę nowość jeszcze zimą, dodając, że zorganizowany ma być autobus, na którego pokładzie - legitymując się jednym biletem - będzie można dojechać do oddalonego o około 25 kilometrów Triestu, już po włoskiej stronie granicy.

Trasa pociągu "Adriatic Express" INTERIA.PL

Tak się nie stało i jeśli ktoś chce, może tam podjechać na własną rękę. Ale i sam Koper jest wartym odwiedzenia miejscem.

W centrum Kopru Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Co najważniejsze, to jedyny port w Słowenii, która dostęp do Adriatyku ma na krótkim, niespełna 47-kilometrowym odcinku.

W Koprze wykorzystano szansę, jaką daje dostęp do akwenu i portowa infrastruktura jest tam sporych rozmiarów.

Port w Koprze Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Koper stoi portem. "Okno na świat Grupy Wyszehradzkiej"

Polska, rządowa strona w 2020 roku - przy okazji wizyty ambasadora RP - nazwała Koper "południowym oknem na świat Grupy Wyszehradzkiej". Przeładunkowe możliwości tamtejszego portu z roku na rok wzrastają, a korzystają z tego nie tylko kraje wspomnianej organizacji, ale i chociażby Austria. Ułatwia on handlową wymianę między Bliskim oraz Dalekim Wschodem, jak również Afryką.

Koperski port widoczny z wieży lokalnego kościoła Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Co widać na pierwszy rzut oka, w koperskim porcie pojawia się sporo transportowanych samochodów osobowych. W efekcie, kiedy jechaliśmy jeszcze koleją do tego miasta, mijały nas liczne lokomotywy ciągnące autokuszetki. Odprawiane są tam także produkty żelazne czy towary, które łatwo się psują.

Wypoczynek w Koprze Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Jest też pasażerskie oblicze tego miejsca. Wycieczkowy statek, jaki cumował akurat gdy dotarłem na nabrzeże, trudno było mi cały zmieścić w kadrze. A zaraz obok portu - kamienisto-trawiasta plaża, skąd można obserwować pracę portowych żurawi. Woda natomiast była tak ciepła, jakby ktoś przed chwilą podgrzał ją w bojlerze i wlał do morskiego basenu.

Adriatycki zachód słońca Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Słoweński kurort przyciąga spokojem

Koper ma około 27 tysięcy mieszkańców, lecz sporo jest także turystów, również z Polski. Dużo pasażerów "Adriatic Expressu" czytało jeszcze w trasie, co można na miejscu zobaczyć. A najbardziej charakterystycznym obiektem jest wieża Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, którą uwieczniono na przykład na pamiątkowych magnesach.

Wieża kościoła w Koprze Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Na wieżę można wejść, więc skorzystałem z okazji. Trzeba się nieco natrudzić, aby po wielu stopniach wejść na taras, lecz panorama, jaką wówczas ujrzałem, wynagrodziła wysiłek.

Z jednej strony port, z drugiej wysyp czerwonych dachów i pokaz tamtejszej architektury, z jeszcze innej - wcinająca się w ląd adriatycka zatoka, a na dole miejski plac, gdzie akurat muzycznie świętowało religijne bractwo.

Panorama Kopru i okolic Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Co jeszcze cechuje Koper - to spokój. Choć ma cechy kurortu, nie znalazłem tam wiele pstrokatych straganów, krzyczących głośników czy budek ze smażonymi rybami niewiadomego pochodzenia. Było gdzie pospacerować, odpocząć w cieniu, a ceny - choć w euro - były przystępne.

Dobrze rozbudowane jest również zaplecze noclegowe i gastronomiczne, a świeże owoce na targu kupić można nawet późnym wieczorem.

Handlowa promenada w Koprze Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

"Adriatic Express" do Kopru. Pociąg bezpośrednio z Polski

To nie była moja pierwsza wizyta w Słowenii (o innej pisałem w tym artykule o podróży pociągiem retro "Emona") i potwierdziło się jedno z moich spostrzeżeń: bardzo długo otwarte są tam piekarnie. Nawet wtedy, gdy zamknęły się już niektóre supermarkety, lokale z pieczywem pozostawały czynne. Łatwo dostępne jest ponadto lokalne wino.

Wenecki Pałac Pretorów w Koprze Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Dzięki "Adriatic Expressowi" Koper otworzył się na Polskę nie tylko handlowo, ale i turystycznie. Jeśli ktoś szuka mniej gwarnego miejsca na kilkudniowy odpoczynek, połączony ze zwiedzaniem okolic, jest to miejsce warte rozpatrzenia.

Kolej w Koprze - wagon PKP Intercity doczepiony do węgierskich oraz słoweński, piętrowy zespół trakcyjny Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Bezpośredni pociąg z Polski (dokładniej jeden wagon odpinany w Lublanie od składu do Rijeki i dołączany do węgierskiego pociągu) kursuje podczas wakacji.

Z Kopru dla Interii Wiktor Kazanecki



