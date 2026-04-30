W skrócie W Ostrówkach na północnym zachodzie Ukrainy odkryto grób ze szczątkami ofiar zbrodni wołyńskiej.

Dotychczas odnaleziono szczątki pięciu osób w nieznanej wcześniej zbiorowej mogile oraz pojedynczy grób w lesie naprzeciwko cmentarza w Ostrówkach.

Prace poszukiwawcze prowadzi polsko-ukraińska ekspedycja we współpracy z IPN oraz innymi instytucjami, a po ich zakończeniu planowane jest wystąpienie o zgodę na ekshumację.

Odkrycia dokonano w środę wieczorem. - Na razie trudno ustalić, czy jest to mogiła zbiorowa, czy mniejsze pochowanie - przekazali PAP członkowie pracującej na miejscu ekspedycji.

Szczątki znajdują się w jamie grobowej o wymiarach ok. 2 na 3 metry. Odnaleziono je na głębokości ok. 10-15 centymetrów. W dole widać kości. Według nieoficjalnych informacji znaleziono tam dwie czaszki.

Polsko-ukraińska ekspedycja rozpoczęła prace w ubiegłym tygodniu na terenie dwóch nieistniejących już wsi - Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w rejonie lubomelskim.

Dotychczasowym efektem działań jest odnalezienie szczątków pięciu osób w nieznanej wcześniej zbiorowej mogile. Kolejny grób, w którym pochowano jedną osobę, odkryto

w lesie naprzeciwko cmentarza w Ostrówkach.

Ukraina. Poszukiwania ofiar zbrodni wołyńskiej. Archeolodzy odkrywają kolejne groby

Prace poszukiwawcze realizowane są we współpracy z ukraińskim partnerem IPN - wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem Wołyńskie Starożytności. W badaniach uczestniczą także przedstawiciele polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

Instytut Pamięci Narodowej informował wcześnie, że w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej przeprowadzono wcześniej trzy etapy prac archeologiczno-ekshumacyjnych. Pozwoliły one na odnalezienie szczątków 674 Polaków zamordowanych 30 sierpnia 1943 roku przez oddziały OUN-UPA. Celem obecnych poszukiwań jest odnalezienie mogił kolejnych 350 osób.

Po zakończeniu bieżącego etapu poszukiwań IPN wystąpi do władz Ukrainy o zgodę na ekshumację. Dopiero po jej przeprowadzeniu możliwe będzie zorganizowanie uroczystych pochówków. Ofiary spoczną na cmentarzu w Ostrówkach, obok osób ekshumowanych

w ubiegłych latach.

Oprócz prac w rejonie lubomelskim, IPN otrzymał od ukraińskich władz zgodę na poszukiwania w Hucie Pieniackiej (obwód lwowski). - Kolejne działania rozpoczniemy tam jeszcze przed tegorocznymi wakacjami - zapowiedział wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk.

