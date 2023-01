Odgłosy porno w programie na żywo. Stacja BBC przeprasza

Gary Lineker starał się wyśmiać zaistniał incydent, podczas gdy w tle nadal były słyszalne nieprzyzwoite dźwięki. "Jak sądzę, ktoś wysyła coś na czyimś telefonie. Nie wiem, czy słyszeliście to w domu" - powiedział.

Wielka Brytania: Żart na wizji. Stacja BBC przeprasza

Po zaistniałej sytuacji gospodarz programu wrzucił do sieci zdjęcie przedstawiające "winowajcę" całego zajścia. "Znaleźliśmy to przyklejone z tyłu planu (telewizyjnego - przyp. red). Jak na sabotaż było to całkiem zabawne" - przekazał we wpisie.