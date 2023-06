Christine Dawood udzieliła pierwszego wywiadu po stracie męża i syna, którzy zginęli w wyniku implozji na łodzi podwodnej Titan, wysłanej do obserwacji wraku Titanica.

- Byłam naprawdę szczęśliwa z ich powodu, ponieważ obaj naprawdę chcieli to zrobić - mówiła Christine Dawood w rozmowie z BBC. Na pytanie, co czuje teraz, gdy to jej syn zajął miejsce w łodzi, kobieta odmówiła odpowiedzi.

"Wszyscy myśleli, że łódź się wynurzy. Potem straciłam nadzieję"

Wspomniała natomiast moment, w którym osoby na pokładzie statku wsparcia Polar Prince - w tym ona i jej 17-letnia córka Alina - zostały poinformowane, że personel nie jest już w stanie komunikować się z Titanem. - W tamtym momencie nie rozumiałam, co to znaczy - powiedziała.

Reklama

- Wszyscy myśleli, że łódź wynurzy się na powierzchnię. Było wiele nadziei - mówiła. - Myślę, że ją straciłam, kiedy przekroczyliśmy 96 godzin - wspomniała Dawood, dodając, że w tym momencie wysłała wiadomość do swojej rodziny. - Napisałam: "Przygotowuję się na najgorsze". Wtedy straciłam nadzieję - powiedziała.

Mówiąc o obecnych wydarzeniach, Dawood powiedziała, że wątpi, czy ona i Alina kiedykolwiek będą w stanie zamknąć ten rozdział. - Czy istnieje coś takiego? Nie wiem - powiedziała. Obiecała jednak, że zarówno ona, jak i jej córka, nauczą się układać kostkę Rubika.

- Obiecaliśmy sobie, że nauczymy się tego dla Sulemana - powiedziała kobieta. W wywiadzie Christine wspominała, że jej syn miał "obsesję" na punkcie kostki Rubika i potrafił ułożyć ją w 12 sekund.

Matka 19-letniego Sulemana oddała miejsce na łodzi synowi

- Suleman nigdzie nie szedł bez swojej kostki Rubika - mówiła matka zmarłego 19-latka. - Powiedział: "Zamierzam ułożyć kostkę Rubika 3700 metrów pod powierzchnią na Titanicu" - wspomniała. - Był tym bardzo podekscytowany - dodała.

Dawood powiedziała również, że męża poznała na uczelni i opowiedziała o jego wielkiej ciekawości świata. - Miał tę zdolność dziecięcej ciekawości świata, podekscytowania - mówiła.

Zapewniła, że rodzina będzie pracować nad kontynuacją dzieła Shahzady. - Był zaangażowany w tak wiele rzeczy, pomógł tak wielu ludziom i myślę, że naprawdę chcę kontynuować to dziedzictwo i dać mu tę przestrzeń. To jest również bardzo ważne dla mojej córki - stwierdziła.

- Tęsknię za nimi. Naprawdę, naprawdę za nimi tęsknię - dodała.