W skrócie Brandon Ortiz-Vite, który odsiaduje wyrok więzienia za zabójstwo w Michigan, wystąpił z pozwem przeciwko Donaldowi Trumpowi, żądając 75 mln dolarów odszkodowania.

Według pozwu, mężczyzna poczuł się publicznie upokorzony po tym, jak prezydent USA wykorzystał jego sprawę podczas kampanii wyborczej, nazywając go "problemem Ameryki".

Prawnik Matthew Borgula ocenił, że pozew prawdopodobnie nie przejdzie wstępnej weryfikacji sądowej wymaganej dla skarg składanych przez więźniów.

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Brandon Ortiz-Vite, 27-letni imigrant, który przebywał nielegalnie w USA i został wcześniej deportowany, odsiaduje wyrok w wymiarze od 39 do 102 lat więzienia. Mężczyzna został skazany za zabójstwo 25-letniej partnerki Ruby Garcii w marcu 2024 roku. Do zbrodni doszło w Michigan.

Jak informuje Fox News, więzień pozwał właśnie Donalda Trumpa za wykorzystanie jego sprawy politycznie. Chodzi o wypowiedzi urzędującego prezydenta podczas jego kampanijnej wizyty w Grand Rapids w 2024 r.

Ortiz-Vite wskazuje w pozwie, że Trump przywołał jego sprawę, komentując kwestię nielegalnej imigracji w USA. Jak przypomina Fox News, polityk miał podczas tamtego wystąpienia nazwać Ortiza-Vite "problemem Ameryki".

Więzień pozwał Trumpa. Domaga się 75 mln dolarów i obywatelstwa

W materiałach z kampanii wyborczej Trumpa pojawiało się też zdjęcie skazanego opisywane jako przykład "morderców, zwyrodnialców i handlarzy narkotyków" przebywających nielegalnie w USA.

Mężczyzna domaga się 75 mln dolarów, publicznych przeprosin oraz przyznania mu amerykańskiego obywatelstwa. W napisanej skardze mężczyzna - wskazując pozwanych - wymienił oprócz Trumpa głównego zastępce rzecznika prasowego Białego Domu Stevena Cheunga. Pozew został złożony w sądzie federalnym.

Ortiz-Vite twierdzi, że po tym, jak jego sprawa pojawiła się w politycznych wystąpieniach, był wyśmiewany przez pracowników służby więziennej oraz innych osadzonych. W pozwie napisał, że oceniono go wyłącznie przez jego pochodzenie.

"Nie przejdzie weryfikacji". Prawnik o pozwie przeciwko Trumpowi

"To, kim byłem jako osoba, przestało mieć znaczenie. Liczyła się tylko moja rasa" - napisał 27-latek. Mężczyzna przyznał się jednocześnie do zabójstwa i podkreślił, że bierze za to odpowiedzialność.

"Wziąłem pełną odpowiedzialność za swoje czyny, ale to, że wykorzystywano moją sprawę dla politycznych korzyści w telewizji było niesprawiedliwe i upokarzające. Kiedy myślałem, że gorzej już być nie może, tak się stało. Byłem na środku sceny przed narodem, publiczna kontrola w najlepszym wydaniu" - przekonywał w pozwie.

Prawnik Matthew Borgula, obrońca i były prokurator federalny ocenił, że pozew ma niewielkie szanse powodzenia. - Prawo federalne wymaga, by sądy weryfikowały wstępnie pozwy składane przez więźniów, zanim komukolwiek doręczy się dokumenty. Ta skarga prawdopodobnie nie przejdzie tej weryfikacji - powiedział w rozmowie z Fox News.

Źródło: Fox News





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