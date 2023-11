Od miesięcy mieszkają w namiotach. Czekają na gwiazdę

Fani Taylor Swift koczują w namiotach w Buenos Aires

Jak podaje portal New York Post, zagorzali fani mają nadzieję na szybkie wejście po otwarciu bramek, by mogli zająć najlepsze miejsca. - Mieszkamy w namiotach od pięciu miesięcy - mówi 21-letnia fanka.

Zasady "miasteczka namiotowego". "Tu jest jak na obozie"

Fani Swift nie spędzają całych dni w namiotach - część z nich w ciągu dnia idzie na zajęcia czy do pracy, a po ich zakończeniu znowu wracają przed stadion. - To, że jest tu tak wiele osób ułatwia sprawę - mówiła 20-letnia Irina. Liczą jednak na to, że gdy w końcu będą mogli wejść do obiektu, uda im się zając miejsca jak najbliżej sceny.