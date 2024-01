Dramatyczne odkrycie we Włoszech. Brat 71-letniego mężczyzny powiadomił policję, że nie może się z nim skontaktować, a senior nie otwiera drzwi. Strażacy, którzy weszli do mieszkania, zastali tragiczny widok - na łóżku znajdowały się zwłoki emeryta w znacznym stanie rozkładu. Wiele wskazuje na to, że zmarł kilka lat wcześniej.