W skrócie Władimir Putin przeznacza ogromne środki na badania nad metodami opóźniania starzenia i dążeniem do nieśmiertelności.

Rosyjscy naukowcy prowadzą działania w zakresie biodruku tkanek i ksenotransplantacji oraz pracują nad terapią genową w ramach programu finansowanego przez państwo.

Eksperci wyrażają sceptycyzm wobec efektów badań, zauważając brak międzynarodowych publikacji i kontrastując to z niską średnią długością życia mężczyzn w Rosji.

Dziennikarze przypominają, iż w zeszłym miesiącu rosyjski rząd ogłosił, że w ramach inicjatywy Władimira Putina o nazwie "Nowe Technologie Zdrowotne", naukowcy opracowują terapię genową mającą na celu spowolnienie starzenia się komórek.

Putin nie szczędzi pieniędzy. Miliardy na badania

Badania nad przedłużeniem życia, na które przeznaczono 26 miliardów dolarów, prowadzą córka Putina, Maria Woroncowa, która jest endokrynologiem nadzorującym rządowe programy genetyczne, oraz fizyk Michaił Kowalczuk, szef Instytutu Kurczatowa, brat bliskiego współpracownika Putina, Jurija Kowalczuka, bankiera i inwestora medialnego.

"Naukowcy skupili się na dwóch kluczowych technologiach: biodruku, czyli druku 3D żywych tkanek oraz ksenotransplantacji, czyli hodowaniu ludzkich organów wewnątrz specjalnych, modyfikowanych genetycznie mini-świń, które są uznawane za genetycznie kompatybilne z ludźmi" - informuje "WSJ".

Są już pierwsze sukcesy na tym polu. Jak czytamy, rosyjskim naukowcom udało się odtworzyć ludzką chrząstkę, jednak pełne efekty programu mamy poznać dopiero w 2030 roku.

Dziennikarze zwracają jednak uwagę, że w przeciwieństwie do podobnych badań finansowanych przez zachodnich miliarderów Jeffa Bezosa czy Sama Altmana, wyniki rosyjskich badań nie są publikowane w międzynarodowych pismach naukowych, co budzi sceptycyzm ekspertów.

Brak weryfikacji. Eksperci są sceptyczni

- Jeśli nie ma publikacji, to nie ma prawdziwych rezultatów, a ich wypowiedzi powinny być traktowane jako aspiracje, jeśli nie marzenia... Prawdopodobnie mówią Putinowi to, co chce usłyszeć, aby zdobyć finansowanie - ocenił Aleksander Ostrowski, rosyjski naukowiec i pionier biodruku w kraju.

Według "WSJ" działania te wynikają z lęku Putina przed fizycznym upadkiem, co objawiało się m.in. ekstremalną izolacją podczas pandemii koronawirusa oraz prawdopodobnymi zabiegami medycyny estetycznej.

Dziennikarze przypominają również, ze już w 2018 roku Putin podczas spotkania z ówczesnym kanclerzem Austrii Sebastianem Kurzem doradzał mu skorzystanie z komory kriogenicznej, gdzie ciało poddawane jest krótkotrwałemu działaniu ekstremalnie niskich temperatur.

"WSJ" przypomina również, że średnia długość życia mężczyzn w Rosji wynosi zaledwie około 68 lat (Putin ma obecnie 73 lata), co jest jednym z najgorszych wyników w krajach rozwiniętych. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych jest to około 76 lat, a na zachodzie Europy nawet ponad 80 lat.





