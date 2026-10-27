Od cyklonu dzieli ich doba. Wojsko w stanie gotowości, zarządzono ewakuację

Maria Literacka

Maria Literacka

Władze Indii zarządziły ewakuację części mieszkańców w związku z przewidywanym na środę uderzeniem silnego cyklonu Arnab - podaje AFP. Meteorolodzy przypuszczają, że istnieje ryzyko "całkowitego zniszczenia" niektórych domów. Tymczasem na sąsiedniej Sri Lance synoptycy ostrzegają przed potencjalnym wystąpieniem powodzi i osuwisk.

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Wzburzone morze u wybrzeża. Palmy targane przez silny wiatr. Człowiek w pelerynie przeciwdeszczowej.
Indie i Sri Lanka przygotowują się na nadejście cyklonu Arnab (zdj. ilustracyjne)NARAYAN MAHARJAN / SUJIT JAISWAL / DIBYANGSHU SARKAR / AFPAFP

W skrócie

  • Władze Indii zarządziły ewakuację mieszkańców zagrożonych terenów w stanie Andhra Pradesh w związku z nadchodzącym cyklonem Arnab.
  • Meteorolodzy przewidują, że cyklon uderzy w wybrzeże w środę jako bardzo silna burza z wiatrem osiągającym prędkość do 140 km/h.
  • Ponad 4700 ciężarnych kobiet z zagrożonych obszarów zostało przeniesionych do szpitali w ramach działań prewencyjnych.
  • Na Sri Lance zamknięto szkoły oraz postawiono wojsko w stan gotowości. Istnieje ryzyko wystąpienia powodzi i osuwisk błotnych.
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We wtorek Indyjski Departament Meteorologiczny przekazał, że uformowany nad Zatoką Bengalską cyklon Arnab uderzy w wybrzeże jako "bardzo silna burza cykloniczna", a spodziewane porywy wiatru mogą wówczas osiągnąć prędkość do 140 km/h.

W związku z tym krajowe biuro meteorologiczne poinformowało o ewakuacji mieszkańców południowo-zachodniego Andhra Pradesh. Nadejście cyklonu przewiduje się na środowe przedpołudnie.

Cyklon Arnab zmierza do Indii. Część mieszkańców ewakuowana

Jak wynika z doniesień lokalnych mediów, z Andhra Pradesh ewakuowano do tej pory mieszkańców najbardziej zagrożonych, nisko położonych obszarów. W części dystryktów zdecydowano o zamknięciu wszystkich placówek edukacyjnych aż do soboty.

"The Indian Express" podał, że ponad 4700 ciężarnych kobiet, które zamieszkują potencjalnie niebezpieczne obszary, przewieziono do szpitali. Linie lotnicze oraz przewoźnicy kolejowi zapowiadają zmiany w rozkładach i zawieszenie niektórych połączeń.

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Indyjscy meteorolodzy spodziewają się, że cyklon doprowadzi do "całkowitego zniszczenia" domów pokrytych strzechą, a także zerwania linii energetycznych oraz telekomunikacyjnych. Istnieje również ryzyko wystąpienia lokalnych powodzi, z kolei w uprawach mogą zostać wyrządzone "rozległe szkody".

Biuro szefa stanowego rządu Nary Chandrababu Naidu poinformowało, że burza jest stale monitorowana, a podjęte środki ostrożności są wstępne.

Sri Lanka zamyka szkoły przed nadejściem cyklonu. Wojsko w stanie gotowości

Na nadejście cyklonu przygotowują się również mieszkańcy Sri Lanki. W kraju zamknięto szkoły i wydano ostrzeżenia przed ulewnymi deszczami, które mogą wywołać gwałtowne powodzie i osuwiska błotne.

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Ponadto Centrum Zarządzania Katastrofami w Kolombo poinformowało, że w obliczu zagrożenia wojsko zostało postawione w stan gotowości.

Mimo że cyklony regularnie zagrażają regionowi Zatoki Bengalskiej, obecny sezon burzowy charakteryzuje się dodatkowym natężeniem powiązanym ze zjawiskiem El Niño, które doprowadziło do niespotykanego ocieplenia.

Źródło: AFP

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