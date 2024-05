Relacje między Wietnamem i Watykanem przeszły w ostatnich miesiącach prawdziwy renesans. Odrzutowce z oficjalnymi delegacjami - z jednej strony Kościoła, z drugiej rządzącej azjatyckim krajem partii komunistycznej - co kilka tygodni kursują między Rzymem i Hanoi.

W kwietniu Wietnam odwiedził szef watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Gallagher - najwyższy rangą kościelny dostojnik, który postawił stopę na wietnamskiej ziemi od prawie pół wieku. Gallagher spotkał się z premierem, z ministrem spraw zagranicznych i ze zdymisjonowaną później szefową resortu spraw wewnętrznych. Jego wizyta miała otworzyć drzwi do wzajemnego uznania się obu państw na arenie międzynarodowej , ale zakończyła się bez przełomu . Sukcesu nie przyniosło też ubiegłotygodniowe spotkanie watykańsko-wietnamskiej grupy roboczej.

Wietnamskie media cytowały co prawda księdza Mirosława Wachowskiego - watykańskiego podsekretarza stanu do spraw relacji z państwami - który powiedział, że papież Franciszek chciałby złożyć wizytę w Wietnamie, ale inne kościelne źródła określają to jako myślenie życzeniowe.