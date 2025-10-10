W skrócie Tysiące Palestyńczyków wróciło do Strefy Gazy w wyniku zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem.

Izraelskie wojska zaczęły się wycofywać, Hamas zobowiązał się do uwolnienia zakładników.

Plan pokojowy, nadzorowany przez społeczność międzynarodową, zakłada wymianę więźniów, dostawy pomocy i rozpoczęcie odbudowy Strefy Gazy.

Rozpoczęła się realizacja pierwszej fazy planu pokojowego, zatwierdzonego w nocy z czwartku na piątek przez izraelski rząd. Tym samym tysiące Palestyńczyków powróciły do swoich domów w bombardowanej do tej pory Strefie Gazy. Wszelkie działania wojenne powinny zostać zawieszone w ciągu 24 godzin od ratyfikowania porozumienia.

40-letni Palestyńczyk Ismail Zayda, cytowany przez agencję Reutera, przekazał, że infrastruktura w Strefie Gazy "jest zniszczona", a całe dzielnice "zniknęły" z powierzchni ziemi. - Dzięki Bogu mój dom wciąż stoi - podsumował.

- Gdy tylko usłyszeliśmy wiadomość o rozejmie i zawieszeniu broni, byliśmy bardzo szczęśliwi i przygotowaliśmy się do powrotu do miasta Gaza, do naszych domów. Oczywiście, że nie ma żadnych domów - zostały zniszczone - powiedział 40-letni Mahdi Saqla.

- Ale cieszymy się, że możemy wrócić tam, gdzie były nasze domy, nawet ponad gruzami. To też jest wielka radość. Przez dwa lata cierpieliśmy, przenosiliśmy się z miejsca na miejsce - dodał.

Izraelskie wojska wycofują się ze Strefy Gazy

Izraelskie wojska zaczęły wycofywać się na ustaloną linię wewnątrz tego terytorium. Żołnierze nadal będą stacjonować w określonych obszarach Strefy Gazy, kontrolując około połowy terytorium enklawy. Zdaniem premiera Binjamina Netanjahu ma to zagwarantować, że Hamas zostanie rozbrojony.

- Jeśli zostanie to osiągnięte w łatwy sposób, to będzie dobrze, a jeśli nie, to zostanie osiągnięte w trudny sposób - stwierdził premier Izraela.

W ciągu najbliższych 72 godzin Hamas powinien uwolnić wszystkich izraelskich zakładników, w odpowiedzi na co Izrael powinien wydać 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny.

Wkrótce do Strefy Gazy powinny dotrzeć ciężarówki przewożące żywność i pomoc medyczną, co jest szczególnie istotne dla poszkodowanej ludności cywilnej. Od wielu miesięcy międzynarodowe organizacje alarmowały, że w enklawie trwa kryzys humanitarny, który dotyka również kobiety i dzieci.

Zawieszenie broni w Strefie Gazy. Co zakłada plan Trumpa?

Plan pokojowy, ułożony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, składa się łącznie z 20 punktów. Pierwsza faza jego realizacji zakłada: zawieszenie walk, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów, częściowe wycofanie się izraelskich wojsk oraz zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Kolejne zapisy obejmują m.in. złożenie broni przez Hamas i przekazanie władzy w enklawie tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, a także odbudowę Strefy Gazy. Negocjacje nad tymi punktami mają rozpocząć się po uwolnieniu wszystkich izraelskich zakładników przez Hamas.

