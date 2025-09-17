W skrócie Ponad 16 tysięcy osób mogło umrzeć tego lata w Europie z powodu upałów. Na czele niechlubnego rankingu znalazły się Włochy.

Brytyjscy naukowcy wskazują, że najwięcej zgonów zanotowano w Mediolanie - tylko w tym mieście zmarło latem ponad 1100 osób.

Eksperci ostrzegają, że w miarę ocieplania się klimatu i starzenia się społeczeństw liczba zgonów będzie rosnąć.

W opublikowanym w środę raporcie brytyjskich uczelni zaprezentowano szacunki, a nie konkretne liczby zgonów w Europejskich miastach. Są to jednak projekcje opracowane z użyciem tych samych metod, jakimi przeprowadzano wcześniej podobne prace. Przyjrzano się sytuacji w 854 europejskich miastach.

Zabójcze upały w Europie. W rzeczywistości może być gorzej

Wykorzystując dane historyczne, wskazujące jak upały zwiększają liczbę zgonów, naukowcy z Imperial College oraz London School of Hygiene & Tropical Medicine w Londynie ocenili, że latem w europejskich miastach doszło do około 24 400 nadmiarowych zgonów.

Następnie specjaliści porównali tę liczbę z możliwą średnią zgonów, gdyby klimat nie ocieplił o 1,3 st. C. Okazało się, że 68 proc. zgonów, czyli około 16 500, to efekt upałów, które przyniosło globalne ocieplenie. Tym samym zmiany klimatyczne sprawiły, że liczba zgonów spowodowanych upałem tego lata wzrosła trzykrotnie w porównaniu z idealną sytuacją - ocenili brytyjscy naukowcy.

Latem często dość trudno dany zgon przypisać fali upałów, ponieważ zwykle zapisuje się go problemom z sercem, oddychaniem lub innymi czynnikami u danej osoby.

Naukowcy podkreślili, że nie mogli jeszcze porównać swoich szacunków z dokładną liczbą nadmiarowych zgonów w europejskich miastach, ponieważ tego typu dane jeszcze nie zostały opublikowane. Jak powiedziała jednak cytowana przez agencję AFP współautorka pracy, klimatolog Friederike Otto, ich ocena znajduje się "w odpowiednim zakresie".

Z tą tezą zgadza się badacz atmosfery Akshay Deoras z Uniwersytetu w Reading, który powiedział, że metody użyte podczas tego badania są "naukowo solidne, a jednocześnie ostrożne". Dodał, że rzeczywista liczba zgonów "może być nawet wyższa".

Najgorzej według raportu sytuacja prezentuje się w miastach na Półwyspie Apenińskim.

Włochy na pierwszym miejscu liczby zgonów

Podczas letnich fal upałów w Europie w 2025 roku najwięcej osób zmarło we Włoszech: 4597. Drugie miejsce zajmuje Hiszpania z 2841 zgonami, a trzecie były Niemcy, gdzie z powodu upałów umrzeć miało 1477 osób.

Dalsze miejsca zajmują: Francja (1444 zgony), Wielka Brytania (1147), Rumunia (1064), Grecja (808), Bułgaria (552) oraz Chorwacja (268).

Zaprezentowane przez naukowców liczby są tylko szacunkowe. Dokładne dane poznamy, kiedy poszczególne kraje opublikują swoje statystki z minionych miesięcy.

Włochy przez wiele tygodni zmagały się z afrykańskim upałem, który szczególnie mocno odczuwany był w dużych miastach. Najgorzej pod tym względem prezentuje się Mediolan, gdzie umrzeć mogło 1156 osób. Ocenia się, że w Rzymie było 835 ofiar gorąca, a w Neapolu 579.

Rzym nie był jedyną europejską stolicą, w której upały zabiły setki osób. W Atenach z tego powodu umrzeć mogło 630 ludzi, w Paryżu 409, w Madrycie 387, w Bukareszcie 360, a w Londynie 315.

Większość ofiar upałów (85 proc.) to osoby w wieku 65 lat i starsze. Autorzy publikacji ocenili, że ponieważ europejskie społeczeństwa coraz bardziej się starzeją, w miarę jak kryzys klimatyczny będzie się pogłębiał, kolejne fale upałów mogą być coraz bardziej śmiercionośne.

Recepta na powstrzymanie tego zjawiska jest niezmienna od lat: zdaniem brytyjskich naukowców "coraz gorętsze lata będą zwiększać liczbę zgonów, dopóki paliwa kopalne nie zostaną zastąpione energią odnawialną".

Źródło: AFP, RaiNews.it

