W skrócie Atlantyk w ciągu ostatnich pięciu lat pochłonął łącznie dwanaście budynków w Karolinie Północnej.

Nadmorskim miejscowościom w USA zagraża postępująca erozja wybrzeża.

Nowa burza tropikalna Gabrielle oraz zakończenie spokojnego okresu na Atlantyku zwiastują kolejne zagrożenia dla regionu.

Mieszkańców i turystów odwiedzających nadmorską część Karoliny Północnej ostrzeżono, by nie zbliżali się do plaży w miejscowości Buxton. We wtorek podczas sztormu zawalił się tam niezamieszkany dom, znajdujący się nad samym oceanem. Niektóre budynki w tym mieście oraz sąsiednim Rodanthe podczas przypływu są podmywane, mimo że przed laty wybudowano je na całkowicie suchych wydmach.

Dwunasty budynek poddał się oceanowi

Morskie fale coraz mocniej wdzierają się na plaże wysp archipelagu Outer Banks w Karolinie Północnej, na wschodnim wybrzeżu USA. Stwarzają coraz większe zagrożenie dla nadmorskich domów na palach, przez co kolejni mieszkańcy muszą je opuszczać.

Tak stało się z budynkiem w Buxton, znajdującym się przy ulicy Tower Circle Road. We wtorek po południu opuszczona przez ludzi budowla częściowo zawaliła się do oceanu.

Fale poniosły szczątki domu na odległość ponad półtora kilometra. Miejscowe władze zdecydowały się rozebrać to, co zostało z budynku.

Łącznie z domem w Buxton od 2020 roku Atlantyk pochłonął łącznie 12 budynków w rejonie Outer Banks. Wszystkie domy wcześniej zostały opuszczone. W Rodanthe kilka kolejnych budynków za jakiś czas może spotkać kolejny los.

Atlantyk podgryza nadmorskie miejscowości

Nadmorskie domy na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych muszą stawiać czoła nie tylko silnym przypływom, lecz również groźnym podmuchom wiatru i podczas sztormów są najbardziej narażone na zniszczenie.

Tamtejsza Narodowa Służba Parkowa (NPS) w grudniu 2024 roku przedstawiła w amerykańskim Kongresie raport na temat erozji wybrzeża. Jeszcze wcześniej, latem tego roku, podobny raport przedstawiły władze stanowe.

Zarówno NPS jak i władze hrabstwa Dare, w którym znajduje się Buxton, starają się zachęcić mieszkańców nadmorskich domów do przeprowadzki. W Rodanthe NPS kupił i zlikwidował dwa domy zagrożone zawaleniem.

Niedługo nadmorskie miejscowości znowu mogą doświadczyć silnych sztormów, ponieważ kończy się spokojniejszy okres na Atlantyku.

Koniec spokoju. Na Atlantyku obudziła się Gabrielle

Chociaż na Atlantyku mamy do czynienia ze szczytem sezonu huraganów, pogoda oszczędziła tę część świata. Panowała tam cisza i burz tropikalnych oraz huraganów nie notowano zbyt wiele, mimo że specjaliści oceniali, że obecny sezon na Atlantyku może być wyjątkowo intensywny.

Ten spokojny okres powoli dobiega końca. Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) poinformowało, że na Atlantyku utworzyła się burza tropikalna, której nadano imię Gabrielle.

Najnowsza burza niesie stały wiatr o prędkości około 80 km/h. Choć nie powinna dotrzeć do wybrzeża USA i w pewnym momencie skręci na północny wschód, może przynieść większe fale i sztormową pogodę, podobnie jak miało to miejsce w przypadku huraganu Erin w drugiej połowie sierpnia.

Według ekspertów z amerykańskiej służby oceanów i atmosfery (NOAA) druga połowa sezonu huraganów może być zdecydowanie bardziej wymagająca niż pierwsza. Kolejne huragany i burze tropikalne mogą przynieść więcej sztormów, zagrażającym domom na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

Źródło: CNN, ABC News, NHC.noaa.gov, Islandfreepress.org, Foxweather.com

