Obywatelstwo Danii tylko dla tych, którzy naprawdę mają związek z krajem

"Dania może co do zasady przewidzieć, że jej obywatele urodzeni za granicą, którzy nigdy nie zamieszkiwali na jej terytorium, tracą obywatelstwo duńskie z chwilą ukończenia 22. roku życia . Środek ten musi jednakże pozostawać w zgodzie z zasadą proporcjonalności, jeżeli wiąże się również z utratą obywatelstwa Unii" - czytamy w wyroku TSUE.

Kobieta po 22. urodzinach straciła obywatelstwo duńskie

Duńskie prawo nie jest sprzeczne z regulacjami UE

We wtorkowym wyroku TSUE podkreślił, że regulacje duńskie co do zasady nie są sprzeczne z prawem UE, ale "zainteresowane osoby muszą mieć możliwość złożenia w rozsądnym terminie wniosku o zachowanie lub odzyskanie ex tunc (wstecz) tego obywatelstwa", a "termin na złożenie takiego wniosku powinien w rozsądny sposób wykraczać poza datę ukończenia przez wspomnianą osobę 22. roku życia."