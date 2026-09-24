W skrócie W Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu obywatel Ukrainy zaatakował nożem pięć osób, w wyniku czego zginął jeden ksiądz, a cztery osoby zostały ranne.

Prezydent Ukrainy oraz ambasada Ukrainy w Polsce wyrazili wstrząs i potępienie wobec ataku, składając kondolencje rodzinie ofiary i życząc powrotu do zdrowia poszkodowanym.

Sprawca ataku, 31-letni obywatel Ukrainy, został zatrzymany, jednak nie został jeszcze przesłuchany ze względu na stan zdrowia, a służby prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.

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Wołodymyr Zełenski odniósł się w czwartek do tragicznego ataku na terenie jarosławskiego opactwa. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował tam pięć osób - trzech księży i dwie osoby świeckie. Zmarł jeden z zaatakowanych księży.

"W Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu obywatel Ukrainy dopuścił się straszliwej zbrodni. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem" - napisał prezydent Ukrainy. Dodał, że według dotychczasowych informacji zginął ksiądz katolicki, a kilka innych osób zostało rannych.

"Składamy najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. Wszystkim poszkodowanym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia" - dodał Zełenski.

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We wpisie podkreślił, że "sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem". Dodał także, że strona ukraińska liczy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności.

"Bolesne jest to, że ludzie są zdolni do tak okrutnych zbrodni. Wierzymy, że sprawiedliwości stanie się zadość" - podsumował prezydent Ukrainy.

Prezydent Ukrainy zareagował na atak w Jarosławiu. "Musi ponieść pełną odpowiedzialność"

Wcześniej do ataku odniosła się Ambasada Ukrainy, otwiera się w nowym oknie. "Stanowczo potępiamy brutalny atak, do którego doszło 24 września na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Uważamy wszelkie przejawy przemocy za niedopuszczalne" - przekazała ambasada Ukrainy w Polsce, otwiera się w nowym oknie.

W komunikacie dodano, iż tak tragiczne wydarzenie jest "szczególnie bolesne", gdyż doszło do niego w miejscu, które "powinno być przestrzenią modlitwy i miłosierdzia".

"Nasze myśli i modlitwy są dziś z wszystkimi, których dotknęła ta tragedia. Składamy szczere kondolencje rodzinie i bliskim ofiary. Poszkodowanym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Przemoc i ataki na ludzi nie mogą być w żaden sposób usprawiedliwiane" - podkreślono.

Tragiczny atak Ukraińca w Jarosławiu. Komunikat ukraińskiej ambasady

Ambasada wyraziła także wdzięczność funkcjonariuszom służb, ratownikom medycznym oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w działania po tragicznym wydarzeniu i udzielają niezbędnej pomocy poszkodowanym.

"Jesteśmy przekonani, że właściwe organy wnikliwie i obiektywnie wyjaśnią wszystkie okoliczności tragedii, a osoby odpowiedzialne za popełniony czyn poniosą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem - wskazała jednostka.

"W tak trudnych chwilach szczególnie ważne jest, aby zachować wzajemne wsparcie, pozostać niezłomnymi w szacunku dla ludzkiego życia i nie pozwolić, by ból przerodził się w nienawiść czy kolejną przemoc. Odpowiedzialność za przestępstwo musi opierać się wyłącznie na prawie" - zakończono.

"Należy zachować wzajemne wsparcie". Ambasada Ukrainy po ataku w Jarosławiu

Do ataku doszło w czwartek rano na terenie jarosławskiego opactwa przy ul. Benedyktyńskiej. 31-letni obywatel Ukrainy zaaatakował nożem czterech mężczyzn i jedną kobietę. Interia ustaliła, że poszkodowani to trzej księża oraz dwie osoby świeckie. Jeden z zaatakowanych księży zmarł.

- Dwie osoby, które znajdują się w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, w chwili obecnej znajdują się w stanie zagrażającym życiu. Jest to stan określany jako stan ciężki - mówiła o stanie zdrowia poszkodowanych Harasz-Wołoszyn z przemyskiej prokuratury.

Przedstawicielka prokuratury dodała także, że 31-letni obywatel Ukrainy wjechał w nocy z terenu Niemiec, otwiera się w nowym oknie do Polski i kierował się na przejście graniczne w Korczowej. - Nie wiadomo jeszcze w jaki sposób mężczyzna dostał się do Jarosławia, na teren opactwa sióstr Benedyktynek.

Harasz-Wołoszyn zaznaczyła, że mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany. - Lekarze stwierdzą, czy jest możliwość wykonania z udziałem sprawcy jakichkolwiek czynności procesowych, czy będzie mógł zostać osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych - wskazała.



