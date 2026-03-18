Obywatel Szwecji stracony w Iranie. Szwedzkie MSZ zabrało głos
Obywatel Szwecji został w środę stracony w Iranie - przekazała w oświadczeniu Maria Malmer Stenergard, minister spraw zagranicznych tego kraju. Osoba ta, której tożsamości nie ujawniono, została aresztowana w Iranie w czerwcu ubiegłego roku. Szwecja wielokrotnie poruszała tę sprawę w rozmowach z przedstawicielami irańskich władz.
- Kara śmierci jest karą nieludzką, okrutną i nieodwracalną. Szwecja, podobnie jak reszta UE, potępia jej stosowanie w każdych okolicznościach - podkreśliła minister spraw zagranicznych Maria Malmer Stenergard.
Jak dodała, postępowanie sądowe, które doprowadziło do egzekucji obywatela Szwecji, nie zostało poprowadzone z należytą starannością.
Bliski Wschód. Obywatel Szwecji stracony w Iranie
Szwedzkie MSZ nie podało dodatkowych informacji o osobie, która została stracona. Przekazano jedynie, że została ona zatrzymana w czerwcu zeszłego roku, podczas 12-dniowej wojny Iranu z Izraelem.
Resort podkreślił, że Sztokholm wielokrotnie bezskutecznie próbował poruszyć ten temat w kontaktach z przedstawicielami reżimu w Iranie, "na różnych szczeblach".
Jak zauważyli dziennikarze agencji AFP, informacja o egzekucji przekazana przez władze Szwecji pojawiła się bezpośrednio po tym, jak reżim rządzący w Iranie ogłosił stracenie pierwszej osoby oskarżonej o szpiegostwo od rozpoczęcia ataku USA i Izraela.
Źródła: AFP, Reuters