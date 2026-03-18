W skrócie Obywatel Szwecji został stracony w Iranie, o czym poinformowała szwedzka minister spraw zagranicznych Maria Malmer Stenergard.

Szwedzkie MSZ podkreśliło, że postępowanie sądowe nie zostało poprowadzone z należytą starannością oraz wyraziło sprzeciw wobec kary śmierci.

Władze Szwecji wielokrotnie podejmowały próby poruszenia tej sprawy w rozmowach z irańskimi przedstawicielami, jednak bez skutku.

- Kara śmierci jest karą nieludzką, okrutną i nieodwracalną. Szwecja, podobnie jak reszta UE, potępia jej stosowanie w każdych okolicznościach - podkreśliła minister spraw zagranicznych Maria Malmer Stenergard.

Jak dodała, postępowanie sądowe, które doprowadziło do egzekucji obywatela Szwecji, nie zostało poprowadzone z należytą starannością.

Bliski Wschód. Obywatel Szwecji stracony w Iranie

Szwedzkie MSZ nie podało dodatkowych informacji o osobie, która została stracona. Przekazano jedynie, że została ona zatrzymana w czerwcu zeszłego roku, podczas 12-dniowej wojny Iranu z Izraelem.

Resort podkreślił, że Sztokholm wielokrotnie bezskutecznie próbował poruszyć ten temat w kontaktach z przedstawicielami reżimu w Iranie, "na różnych szczeblach".

Jak zauważyli dziennikarze agencji AFP, informacja o egzekucji przekazana przez władze Szwecji pojawiła się bezpośrednio po tym, jak reżim rządzący w Iranie ogłosił stracenie pierwszej osoby oskarżonej o szpiegostwo od rozpoczęcia ataku USA i Izraela.

Źródła: AFP, Reuters

Czy wyjście z UE powinno zależeć od referendum? Moskal w ''Graffiti'': Nie jestem przekonany, czy to rozsądne posunięcie Polsat News Polsat News