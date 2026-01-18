W skrócie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało informację o uwolnieniu obywatela RP przetrzymywanego w Wenezueli.

Nowe władze w Caracas po zatrzymaniu Nicolasa Maduro uwolniły 139 więźniów politycznych, w tym Polaka z ukraińskim paszportem.

Polska zadeklarowała gotowość do wsparcia Wenezueli w osiągnięciu demokratycznego, pokojowego rozwiązania kryzysu.

Resort dodał, że odnotowuje również deklarowaną przez obecne władze w Caracas gotowość do rozwoju relacji z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi.

"Polska jest gotowa dzielić się swoimi historycznymi doświadczeniami w sferze pojednania narodowego i wspierać Wenezuelczyków w osiągnięciu wynegocjowanego, demokratycznego, inkluzywnego i pokojowego rozwiązania kryzysu" - zapewniło MSZ.

Polak przetrzymywany w Wenezueli uwolniony

W związku z pojmaniem przez amerykańskie wojsko prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i zmianami w tym kraju od 8 stycznia do sobotniego wieczora z zakładów karnych nowe władze uwolniły 139 więźniów politycznych.

Wcześniej wenezuelska organizacja praw człowieka Foro Penal podawała, że w tamtejszych zakładach karnych przetrzymywanych jest ponad 800 takich więźniów.

Wśród nich obywatel Polski, mający również paszport ukraiński.

Atak na Wenezuelę. Proces przeciwko Maduro w USA

3 stycznia rano amerykańskie wojsko przeprowadziło szereg uderzeń w Wenezueli służących ujęciu Nicolasa Maduro.

Polityk wraz z żoną został przetransportowany do stanu Nowy Jork, gdzie niebawem przed sądem ruszył jego proces, w którym zarzuca mu się m.in. przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.

Zgodnie ze statystykami Foro Penal od czasu dojścia do władzy w 2013 roku Nicolasa Maduro w całym kraju z powodów politycznych zatrzymano ponad 18,6 tys. osób.

