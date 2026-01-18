Obywatel Polski przetrzymywany w Wenezueli. MSZ wydało oświadczenie. "Uwolniony"
"Z zadowoleniem przyjmujemy uwolnienie obywatela RP arbitralnie przetrzymywanego od roku w Wenezueli" - przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort odniósł się też do procesu zmian politycznych zachodzących w Caracas po akcji USA i pojmaniu Nicolasa Maduro. Ze strony Warszawy padła deklaracja.
W skrócie
Resort dodał, że odnotowuje również deklarowaną przez obecne władze w Caracas gotowość do rozwoju relacji z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi.
"Polska jest gotowa dzielić się swoimi historycznymi doświadczeniami w sferze pojednania narodowego i wspierać Wenezuelczyków w osiągnięciu wynegocjowanego, demokratycznego, inkluzywnego i pokojowego rozwiązania kryzysu" - zapewniło MSZ.
Polak przetrzymywany w Wenezueli uwolniony
W związku z pojmaniem przez amerykańskie wojsko prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i zmianami w tym kraju od 8 stycznia do sobotniego wieczora z zakładów karnych nowe władze uwolniły 139 więźniów politycznych.
Wcześniej wenezuelska organizacja praw człowieka Foro Penal podawała, że w tamtejszych zakładach karnych przetrzymywanych jest ponad 800 takich więźniów.
Wśród nich obywatel Polski, mający również paszport ukraiński.
Atak na Wenezuelę. Proces przeciwko Maduro w USA
3 stycznia rano amerykańskie wojsko przeprowadziło szereg uderzeń w Wenezueli służących ujęciu Nicolasa Maduro.
Polityk wraz z żoną został przetransportowany do stanu Nowy Jork, gdzie niebawem przed sądem ruszył jego proces, w którym zarzuca mu się m.in. przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.
Zgodnie ze statystykami Foro Penal od czasu dojścia do władzy w 2013 roku Nicolasa Maduro w całym kraju z powodów politycznych zatrzymano ponad 18,6 tys. osób.