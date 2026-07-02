Oburzenie w USA. Zakonnica idąca na mszę zatrzymana przez służby
Agenci ICE zatrzymali siostrę zakonną idącą na mszę. Chociaż kobieta została zwolniona jeszcze tego samego dnia, incydent wywołał oburzenie w Stanach Zjednoczonych. Akcję służb imigracyjnych skrytykowali amerykańscy kongresmeni oraz miejscowy biskup.
W skrócie
- Agenci ICE zatrzymali siostrę zakonną z Nigerii, Leticię Ugboaję, gdy szła na mszę w McAllen w Teksasie.
- Incydent wywołał krytykę ze strony amerykańskich kongresmenów i biskupa Brownsville, którzy zwrócili uwagę na kontrowersyjne działania ICE.
- Według amerykańskich mediów rośnie liczba zatrzymań migrantów i przyspiesza tempo deportacji, a obecne działania prowadzone są bez rozgłosu.
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Pochodząca z Nigerii siostra Leticia Ugboaja została zatrzymana przez agentów amerykańskiej służby imigracyjnej, kiedy szła w niedzielę na mszę do kościoła w teksańskim mieście McAllen.
USA, Teksas. Zakonnica zatrzymana przez agentów ICE
Zakonnica, która jest dyplomowaną pielęgniarką w South Texas Health System i przez 10 lat pracowała jako certyfikowana asystentka pielęgniarska w ośrodku zdrowia w Edinburgu w Teksasie, należy do zgromadzenia Córek Maryi Matki Miłosierdzia i działa jako wolontariuszka w kościele Matki Bożej Bolesnej.
Zaraz po zatrzymaniu siostry Letici przedstawiciele parafii zaapelowali do wiernych o modlitwę w jej intencji.
Z relacji agencji AP wynika, że siostra została zatrzymana przez ICE, mimo że miała na sobie habit, a podczas interwencji skonfiskowano jej różaniec i zakuto ją kajdanki.
"Poważne obawy". Polityczne komentarze po akcji ICE
Chociaż zakonnica została zwolniona po kilku godzinach, incydent wywołał oburzenie w Stanach Zjednoczonych.
Głos w sprawie zabrali amerykańscy kongresmeni, którzy skrytykowali działania ICE.
"Jak wielokrotnie powtarzałam, nasze organy ścigania powinny być nastawione na brutalnych przestępców. Katolicka zakonnica w drodze do kościoła nie stanowi zagrożenia dla naszej społeczności" - napisała w mediach społecznościowych republikańska kongresmenka Monica De La Cruz.
Demokratyczny kongresmen Henry Cuellar stwierdził natomiast, że zatrzymanie zakonnicy "wzbudza poważne obawy, dotyczące sposobu wykorzystania zasobów organów ścigania".
"Niezwykle niepokojące". Biskup o zatrzymaniu zakonnicy przez ICE
Akcję agentów krytycznie ocenił również biskup Brownsville Daniel E. Flores. "Pozostaje wiele pytań, dotyczących okoliczności zatrzymania siostry Letty" - stwierdził.
"Na razie jasne jest, że zasady egzekwowania prawa (...), które umożliwiają zatrzymanie i skucie kajdankami zakonnicy - czy kogokolwiek innego - podczas pokojowego spaceru do kościoła w niedzielny poranek, są niezwykle niepokojące i wymagają zmian" - podkreślił.
Przedstawiciele służb nie komentują tej sprawy. Amerykańskie media przypominają jednak, że w ostatnim czasie liczba zatrzymań migrantów niemal się podwoiła, rośnie również tempo deportacji.
Według "New York Times", który powołał się na wewnętrzne dokumenty ICE i rozmowy z urzędnikami federalnymi, obecna kampania zatrzymań i deportacji prowadzona jest bez rozgłosu, w przeciwieństwie do mocno nagłaśnianych operacji z minionego roku w Chicago i Los Angeles, które wywołały duże kontrowersje.