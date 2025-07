Do informacji o propozycji przesłuchania Maxwell odniósł się również prezydent Donald Trump . - Przesłuchanie Maxwell byłoby pomocne dla Departamentu Sprawiedliwości - powiedział.

Z kolei prawnik kobiety poinformował, że "Ghislaine zawsze będzie zeznawać zgodnie z prawdą". - Jesteśmy wdzięczni prezydentowi Trumpowi za jego zaangażowanie w odkrycie prawdy w tej sprawie. W tej chwili to wszystko, co mamy do powiedzenia - stwierdził krótko.