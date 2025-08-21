Oburzenie po słowach byłego wicepremiera. "To rosyjskie terytorium"

- Alaska jest terytorium rosyjskim. W 1866 roku Aleksander II zawarł umowę sprzedaży Alaski, ale (...) okazało się, że do tej pory nie została ona opłacona - powiedział słowacki prawnik Štefan Harabin, były prezes Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej. Jego słowa wywołały międzynarodowe oburzenie. Media wyraźnie podkreślają, że wypowiedź Harabina to bzdury.

Były wicepremier Słowacji powiedział, że Alaska należy do Rosji
Były wicepremier Słowacji powiedział, że Alaska należy do Rosji

  • Były prezes Sądu Najwyższego Słowacji, Štefan Harabin, podczas telewizyjnego wywiadu stwierdził, że Alaska wciąż jest rosyjskim terytorium, bo rzekomo nie zapłacono za nią w 1866 roku.
  • Jego wypowiedź wywołała falę oburzenia i została potraktowana przez media europejskie jako powielanie kremlowskich teorii spiskowych.
  • Czescy dziennikarze oraz rosyjskie media opublikowały wyjaśnienia dowodzące, że zapłata za Alaskę rzeczywiście dotarła do Rosji, a tezy Harabina są mitem.
Štefan Harabin to były prezes Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej, a także wicepremier i minister sprawiedliwości w pierwszym rządzie Roberta Fica, który jest uważany za polityka przyjaznego Rosji. Były sędzia bezskutecznie ubiegał się również o urząd prezydenta Słowacji w latach 2019 i 2024.

Kontrowersyjna wypowiedź prawnika padła w wywiadzie dla słowackiej stacji telewizyjnej TVV. Nagranie pochodzi z zeszłego tygodnia, a były polityk wypowiadał się w związku ze szczytem na Alasce, w którym udział wzięli prezydent USA Donald Trump i rosyjski przywódca Władimir Putin.

"Alaska jest rosyjska". Szokujące słowa byłego polityka na antenie

- Alaska jest terytorium rosyjskim. W 1866 roku Aleksander II, który zniósł pańszczyznę w Rosji, zawarł umowę sprzedaży Alaski, ale kiedy ujawniono materiały z rosyjskich archiwów, okazało się, że do tej pory nie została ona opłacona - powiedział Štefan Harabin na nagraniu, które obiegło media społecznościowe.

Do tej pory nikt z otoczenia dawnego słowackiego premiera nie pozwolił sobie na tak otwarcie pro-rosyjską wypowiedź. Tezy o "rosyjskiej Alasce" są bowiem zbieżne z oficjalną linią propagandy Kremla.

    Dziennikarze szokowani po wypowiedzi Harabina. "Kompletna bzdura"

    Wypowiedź byłego wicepremiera odbiła się szerokim echem w europejskiej prasie. Pod lupę wzięli ją dziennikarze czeskiego "Deníka".

    "Wszystko, co twierdził Harabin, to bzdury" - napisali autorzy artykułu opublikowanego na stronie internetowej gazety. Dodali, że słowa prawnika są oparte na popularnej w Rosji teorii spiskowej.

    "Powraca od ponad 10 lat. Zaczęto o niej częściej wspominać po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku. Była wielokrotnie obalana" - poinformowała rosyjska gazeta.

    "Teoria spiskowa opiera się na twierdzeniu, że Rosja sprzedała całe swoje terytorium w Ameryce Północnej, tzw. Rosyjską Amerykę za 7,2 miliona dolarów w złocie, ale złoto rzekomo nigdy nie dotarło, ponieważ statek "Orkady", który miał je przetransportować, rzekomo zatonął na Morzu Bałtyckim w drodze z Londynu do Sankt Petersburga" - napisano w artykule.

    Dziennikarze doprecyzowali, że w rzeczywistości istnieją dowody na to, iż cenny kruszec dopłynął do Rosji. Niepotwierdzona teoria o rzekomym zatonięciu statku na małym akwenie pochodzi z 2006 roku i stoi za nią kremlowska agencja propagandowa RIA Nowosti.

    Źródło: "Denik"

