W skrócie Były prezes Sądu Najwyższego Słowacji, Štefan Harabin, podczas telewizyjnego wywiadu stwierdził, że Alaska wciąż jest rosyjskim terytorium, bo rzekomo nie zapłacono za nią w 1866 roku.

Jego wypowiedź wywołała falę oburzenia i została potraktowana przez media europejskie jako powielanie kremlowskich teorii spiskowych.

Czescy dziennikarze oraz rosyjskie media opublikowały wyjaśnienia dowodzące, że zapłata za Alaskę rzeczywiście dotarła do Rosji, a tezy Harabina są mitem.

Štefan Harabin to były prezes Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej, a także wicepremier i minister sprawiedliwości w pierwszym rządzie Roberta Fica, który jest uważany za polityka przyjaznego Rosji. Były sędzia bezskutecznie ubiegał się również o urząd prezydenta Słowacji w latach 2019 i 2024.

Kontrowersyjna wypowiedź prawnika padła w wywiadzie dla słowackiej stacji telewizyjnej TVV. Nagranie pochodzi z zeszłego tygodnia, a były polityk wypowiadał się w związku ze szczytem na Alasce, w którym udział wzięli prezydent USA Donald Trump i rosyjski przywódca Władimir Putin.

"Alaska jest rosyjska". Szokujące słowa byłego polityka na antenie

- Alaska jest terytorium rosyjskim. W 1866 roku Aleksander II, który zniósł pańszczyznę w Rosji, zawarł umowę sprzedaży Alaski, ale kiedy ujawniono materiały z rosyjskich archiwów, okazało się, że do tej pory nie została ona opłacona - powiedział Štefan Harabin na nagraniu, które obiegło media społecznościowe.

Do tej pory nikt z otoczenia dawnego słowackiego premiera nie pozwolił sobie na tak otwarcie pro-rosyjską wypowiedź. Tezy o "rosyjskiej Alasce" są bowiem zbieżne z oficjalną linią propagandy Kremla.

Dziennikarze szokowani po wypowiedzi Harabina. "Kompletna bzdura"

Wypowiedź byłego wicepremiera odbiła się szerokim echem w europejskiej prasie. Pod lupę wzięli ją dziennikarze czeskiego "Deníka".

"Wszystko, co twierdził Harabin, to bzdury" - napisali autorzy artykułu opublikowanego na stronie internetowej gazety. Dodali, że słowa prawnika są oparte na popularnej w Rosji teorii spiskowej.

"Powraca od ponad 10 lat. Zaczęto o niej częściej wspominać po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku. Była wielokrotnie obalana" - poinformowała rosyjska gazeta.

"Teoria spiskowa opiera się na twierdzeniu, że Rosja sprzedała całe swoje terytorium w Ameryce Północnej, tzw. Rosyjską Amerykę za 7,2 miliona dolarów w złocie, ale złoto rzekomo nigdy nie dotarło, ponieważ statek "Orkady", który miał je przetransportować, rzekomo zatonął na Morzu Bałtyckim w drodze z Londynu do Sankt Petersburga" - napisano w artykule.

Dziennikarze doprecyzowali, że w rzeczywistości istnieją dowody na to, iż cenny kruszec dopłynął do Rosji. Niepotwierdzona teoria o rzekomym zatonięciu statku na małym akwenie pochodzi z 2006 roku i stoi za nią kremlowska agencja propagandowa RIA Nowosti.

