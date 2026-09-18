Zdjęcie Janusza Korwin-Mikkego, rzekomo wykonane w stolicy Rosji, zostało opublikowane na jego profilu na platformie X w czwartek, 17 września - w 87. rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę.

"Pozdrawiam z Moskwy" - napisał polityk.

Fotografia - opublikowana na kontach Korwin-Mikkego w różnych serwisach społecznościowych - wywołała ogromne poruszenie.

Z jednej strony pojawiają się komentarze, że to fotomontaż albo grafika wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Polityk nie odniósł się do tych zarzutów.

Z drugiej słychać głosy oburzenia samym faktem publikowania "pozdrowień z Moskwy", szczególnie w rocznicę napaści na Polskę.

Korwin-Mikke w Moskwie? Komentarz ministra Sikorskiego

Wpis Korwin-Mikkego skomentował wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Przypominam, że MSZ stanowczo odradza obywatelom RP podróże do Rosji" - napisał.

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Zareagowali także inni politycy.

"Ile zapłacili w rublach?" - skomentował w mediach społecznościowych europoseł KO Dariusz Joński. "Oto założyciel Konfederacji" - napisał z kolei Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej.

"Przy polskiej granicy atakowana jest infrastruktura, rośnie zagrożenie dla ludzi, ich majtków, a Korwin-Mikke wrzuca w rocznicę agresji ZSRR na Polskę zdjęcie z Moskwy (lub marzenie o tym). Plucie na Polskę" - skomentował europosłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

"Od kiedy wyjazdy do Moskwy są zakazane?". Korwin-Mikke reaguje na krytykę

W następnym dniu polityk napisał na swoim profilu: "Krzykacze piszą, że po powrocie z Moskwy powinienem zostać przesłuchany jako podejrzany o agenturę. Przepraszam, od kiedy wyjazdy do Moskwy są zakazane? Agentura? Jej szukajcie w rządzie, zaczynając od JE D. Tuska i JE R. Sikorskiego, kończąc na WCzc. Szeptyckim i Kowalu".

Portal Nczas, wywodzący się z prowadzonego niegdyś przez Korwin-Mikkego czasopisma "Najwyższy czas", opublikował felieton, który miał otrzymać od polityka.

"Wyjechałem do Moskwy i planowałem, że napiszę o niej dłuższy tekst. Niestety z uwagi na dziwną drobną kontuzję wyjechałem z opóźnieniem - a na miejscu kontuzja okazała się znacznie gorsza, więc mogę tylko pisać o moskiewskiej opiece zdrowotnej" - brzmi tekst przypisywany Januszowi Korwin-Mikkemu.

Polityk - według publikacji - miał trafić do szpitala, "gdzie zrobiono mu USG oraz roentgen klatki piersiowej". "Zupełnie nie wiem po co, bo moja kontuzja dotyczyła… krwotoków z nosa!" - cytuje Nczas. Ostatecznie polityk, po wizycie w drugim szpitalu, miał zostać wypisany na własną prośbę.



