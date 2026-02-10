W skrócie Odwołano coroczne spotkanie Donalda Trumpa z amerykańskimi gubernatorami po wykluczeniu przedstawicieli demokratów.

Przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Gubernatorów krytykują decyzję o niezaproszeniu demokratów, uznając ją za osłabienie okazji do współpracy.

Biały Dom podkreśla, że prezydent USA może zaprosić na wydarzenia kogo tylko zechce.

Przewodniczący amerykańskiego Krajowego Stowarzyszenia Gubernatorów (NGA) Kevin Stitt poinformował, że odwołano coroczne spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Doszło do tego po tym, jak Biały Dom wykluczył z udziału przedstawicieli demokratów.

- Odwołanie zaproszeń poszczególnych gubernatorów do udziału w posiedzeniach w Białym Domu niszczy okazję do współpracy między władzami federalnymi a stanowymi - przekazał w oświadczeniu Brandon Tatum, dyrektor generalny ponadpartyjnego stowarzyszenia reprezentującego gubernatorów USA.

Biały Dom. Odwołano spotkanie Trumpa z gubernatorami

Tatum dodał ponadto, że "w tym momencie historii niezwykle ważne jest, aby instytucje nadal opowiadały się za jednością, godnością i konstruktywnym zaangażowaniem".

Sprawę skomentowała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, które zaznaczyła, że Donald Trump "może zaprosić kogokolwiek zechce na kolację i inne wydarzenia".

- Przyjmie (prezydent - przyp. red.) z zadowoleniem wszystkich, którzy otrzymali zaproszenie, a jeśli nie chcą przyjechać, to ich strata - powiedziała Leavitt na konferencji prasowej.

Reuters tłumaczy, że zaplanowane na 20 lutego spotkanie w Białym Domu miało być częścią corocznego spotkania stowarzyszenia. W skład jego kierownictwa wchodzi dziewięciu członków, w tym republikanin Kevin Stitt i demokratyczny gubernator Maryland Wes Moore, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego.

Donald Trump zablokował zaproszenia dla demokratów

Dodajmy, że w zeszłym tygodniu "New York Times" poinformował, że Trump w dalszym ciągu planuje zorganizować w Białym Domu oddzielną dwupartyjną kolację dla gubernatorów i ich drugich połówek.

Jednak - według gazety - prezydent USA zablokował zaproszenia dla Moore'a i demokratycznego gubernatora Kolorado Jareda Polisa, który również jest członkiem stowarzyszenia.

- Krajowe Stowarzyszenie Gubernatorów ma długą tradycję dwustronnych spotkań, na których wymieniają się najlepszymi praktykami i pomysłami, niezależnie od przynależności partyjnej. Tego oczekują i na to zasługują Amerykanie, a niestety Biały Dom najwyraźniej nie podziela tego samego zdania - skomentował David Turner, rzecznik Moore'a.

Rzecznik drugiego z niezaproszonych przedstawicieli stowarzyszenia - Jareda Polisa - nie odpowiedział na prośbę o komentarz w tej sprawie.

