Oburzenie po decyzji Trumpa. Cofnął zaproszenia, "może zaprosić kogo chce"

Marcin Czekaj

Odwołano coroczne spotkanie Donalda Trumpa z amerykańskimi gubernatorami - poinformował przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Gubernatorów Kevin Stitt. To pokłosie wykluczenia z wydarzenia przedstawicieli demokratów. Zdaniem rzeczniczki Białego Domu prezydent USA "może zaprosić kogokolwiek zechce". Przedstawiciele stowarzyszenia twierdzą jednak, że decyzja ta "niszczy okazję do współpracy".

Mężczyzna w czarnym płaszczu stoi na tle Białego Domu, z poważnym wyrazem twarzy. Jego włosy są jasne, na szyi ma czerwony krawat.
USA. Odwołano coroczne spotkanie amerykańskich gubernatorów z prezydentem Donaldem TrumpemNicolas Economou/NurPhoto | Kyle Mazza/AnadoluGetty Images

Przewodniczący amerykańskiego Krajowego Stowarzyszenia Gubernatorów (NGA) Kevin Stitt poinformował, że odwołano coroczne spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Doszło do tego po tym, jak Biały Dom wykluczył z udziału przedstawicieli demokratów.

- Odwołanie zaproszeń poszczególnych gubernatorów do udziału w posiedzeniach w Białym Domu niszczy okazję do współpracy między władzami federalnymi a stanowymi - przekazał w oświadczeniu Brandon Tatum, dyrektor generalny ponadpartyjnego stowarzyszenia reprezentującego gubernatorów USA.

Biały Dom. Odwołano spotkanie Trumpa z gubernatorami

Tatum dodał ponadto, że "w tym momencie historii niezwykle ważne jest, aby instytucje nadal opowiadały się za jednością, godnością i konstruktywnym zaangażowaniem".

Sprawę skomentowała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, które zaznaczyła, że Donald Trump "może zaprosić kogokolwiek zechce na kolację i inne wydarzenia".

    - Przyjmie (prezydent - przyp. red.) z zadowoleniem wszystkich, którzy otrzymali zaproszenie, a jeśli nie chcą przyjechać, to ich strata - powiedziała Leavitt na konferencji prasowej.

    Reuters tłumaczy, że zaplanowane na 20 lutego spotkanie w Białym Domu miało być częścią corocznego spotkania stowarzyszenia. W skład jego kierownictwa wchodzi dziewięciu członków, w tym republikanin Kevin Stitt i demokratyczny gubernator Maryland Wes Moore, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego.

    Donald Trump zablokował zaproszenia dla demokratów

    Dodajmy, że w zeszłym tygodniu "New York Times" poinformował, że Trump w dalszym ciągu planuje zorganizować w Białym Domu oddzielną dwupartyjną kolację dla gubernatorów i ich drugich połówek.

    Jednak - według gazety - prezydent USA zablokował zaproszenia dla Moore'a i demokratycznego gubernatora Kolorado Jareda Polisa, który również jest członkiem stowarzyszenia.

    - Krajowe Stowarzyszenie Gubernatorów ma długą tradycję dwustronnych spotkań, na których wymieniają się najlepszymi praktykami i pomysłami, niezależnie od przynależności partyjnej. Tego oczekują i na to zasługują Amerykanie, a niestety Biały Dom najwyraźniej nie podziela tego samego zdania - skomentował David Turner, rzecznik Moore'a.

    Rzecznik drugiego z niezaproszonych przedstawicieli stowarzyszenia - Jareda Polisa - nie odpowiedział na prośbę o komentarz w tej sprawie.

    Źródło: Reuters

