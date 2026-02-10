Oburzenie po decyzji Trumpa. Cofnął zaproszenia, "może zaprosić kogo chce"
Odwołano coroczne spotkanie Donalda Trumpa z amerykańskimi gubernatorami - poinformował przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Gubernatorów Kevin Stitt. To pokłosie wykluczenia z wydarzenia przedstawicieli demokratów. Zdaniem rzeczniczki Białego Domu prezydent USA "może zaprosić kogokolwiek zechce". Przedstawiciele stowarzyszenia twierdzą jednak, że decyzja ta "niszczy okazję do współpracy".
W skrócie
- Odwołano coroczne spotkanie Donalda Trumpa z amerykańskimi gubernatorami po wykluczeniu przedstawicieli demokratów.
- Przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Gubernatorów krytykują decyzję o niezaproszeniu demokratów, uznając ją za osłabienie okazji do współpracy.
- Biały Dom podkreśla, że prezydent USA może zaprosić na wydarzenia kogo tylko zechce.
Przewodniczący amerykańskiego Krajowego Stowarzyszenia Gubernatorów (NGA) Kevin Stitt poinformował, że odwołano coroczne spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Doszło do tego po tym, jak Biały Dom wykluczył z udziału przedstawicieli demokratów.
- Odwołanie zaproszeń poszczególnych gubernatorów do udziału w posiedzeniach w Białym Domu niszczy okazję do współpracy między władzami federalnymi a stanowymi - przekazał w oświadczeniu Brandon Tatum, dyrektor generalny ponadpartyjnego stowarzyszenia reprezentującego gubernatorów USA.
Biały Dom. Odwołano spotkanie Trumpa z gubernatorami
Tatum dodał ponadto, że "w tym momencie historii niezwykle ważne jest, aby instytucje nadal opowiadały się za jednością, godnością i konstruktywnym zaangażowaniem".
Sprawę skomentowała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, które zaznaczyła, że Donald Trump "może zaprosić kogokolwiek zechce na kolację i inne wydarzenia".
- Przyjmie (prezydent - przyp. red.) z zadowoleniem wszystkich, którzy otrzymali zaproszenie, a jeśli nie chcą przyjechać, to ich strata - powiedziała Leavitt na konferencji prasowej.
Reuters tłumaczy, że zaplanowane na 20 lutego spotkanie w Białym Domu miało być częścią corocznego spotkania stowarzyszenia. W skład jego kierownictwa wchodzi dziewięciu członków, w tym republikanin Kevin Stitt i demokratyczny gubernator Maryland Wes Moore, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego.
Donald Trump zablokował zaproszenia dla demokratów
Dodajmy, że w zeszłym tygodniu "New York Times" poinformował, że Trump w dalszym ciągu planuje zorganizować w Białym Domu oddzielną dwupartyjną kolację dla gubernatorów i ich drugich połówek.
Jednak - według gazety - prezydent USA zablokował zaproszenia dla Moore'a i demokratycznego gubernatora Kolorado Jareda Polisa, który również jest członkiem stowarzyszenia.
- Krajowe Stowarzyszenie Gubernatorów ma długą tradycję dwustronnych spotkań, na których wymieniają się najlepszymi praktykami i pomysłami, niezależnie od przynależności partyjnej. Tego oczekują i na to zasługują Amerykanie, a niestety Biały Dom najwyraźniej nie podziela tego samego zdania - skomentował David Turner, rzecznik Moore'a.
Rzecznik drugiego z niezaproszonych przedstawicieli stowarzyszenia - Jareda Polisa - nie odpowiedział na prośbę o komentarz w tej sprawie.
Źródło: Reuters