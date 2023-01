Sprzeciw mieszkańców wybuchł po decyzji władz landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, dotyczącej ustawienia schroniska kontenerowego dla uchodźców z Iranu, Iraku i Afganistanu. Zasadniczy zarzut społeczeństwa dotyczy jednak nie samych imigrantów, lecz proporcji ich liczby do zameldowanych, który wynosi niemal 1:1 - miasteczko Upahl liczy sobie ok. 500 mieszkańców, zaś uchodźców miałoby przybyć ok. 400.

W związku z ogłoszeniem lokalizacji dla przyszłego obozowiska kontenerowego w ubiegły czwartek przed lokalnym urzędem zgromadziła się demonstracja 700 osób, którą powstrzymywało ponad 100 policjantów. Tłum szturmował budynek urzędu i chciał przejąć nad nim kontrolę.

Reklama

Niemcy: Zamieszki w Upahl przeciwko budowie schroniska dla uchodźców

Służby poinformowały, że wśród protestujących znajdowała się "niezwykle duża liczba prawicowych ekstremistów, neonazistów, obywateli Rzeszy i piłkarskich chuliganów". - Interweniowaliśmy w ostatniej chwili, w przeciwnym razie demonstranci wtargnęliby do budynku - powiedział w rozmowie z "Bildem" rzecznik lokalnej policji.