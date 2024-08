Obszerne oświadczenie Puigdemonta. "Nigdy nie miałem zamiaru się poddać"

Przywódca katalońskich separatystów Carles Puigdemont przebywa od piątku w Belgii. W mediach społecznościowych przekazał, że po kilku bardzo ciężkich dniach znajduje się w Waterloo. "Musimy przeanalizować sytuację polityczną i spojrzeć z odpowiedniej perspektywy na głęboki powód operacji, która umożliwiła to, co wydarzyło się wczoraj. I zrobię to" - napisał Puigdemont.