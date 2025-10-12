Do incydentu miało dojść w okolicach głównego Ołtarza Konfesji w bazylice. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna zaczął się tam obnażać, dokonując jednocześnie obscenicznych czynów.

Jak informują dziennikarze Corriere Della Sera sprawcy udało się wspiąć na ołtarz. W pewnym momencie zdjął spodnie i zaczął oddawać mocz. Do zdarzenia miało dojść w piątek około godziny 9:30.

Watykan. Incydent przy ołtarzu w Bazylice św. Piotra

Na miejsce wezwana została żandarmeria watykańska, a także personel, który zatrzymał mężczyznę. Jak podkreślono, sprawca okazywał znaki niezrównoważenia.

Według włoskich mediów papież Leon XIV został poinformowany o zdarzeniu i "był zszokowany tą wiadomością".

To kolejny incydent w Bazylice Św. Piotra. W lutym tego mężczyzna wtargnął na ołtarz i zaczął go demolować. Wcześniej, w czerwcu 2023 roku, na o jeden z ołtarzy wskoczył nagi mężczyzna, który jak tłumaczył, chciał zaprotestować w związku z trwającą w Ukrainie wojną. Na plecach miał napisane "chrońmy dzieci z Ukrainy".

