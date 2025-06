Według "Corriere della Sera" to, co dzieje się na Capri na progu sezonu letniego, można określić jednym słowem: oblężenie . W ostatnich latach liczba turystów wzrosła tam o 24 proc. i sięga rocznie 3 milionów. Co trzy godziny - zauważono - na wyspę w Zatoce Neapolitańskiej przybywa 12 tys. osób.

To Capri dotyczy najwyższy we Włoszech wskaźnik zagęszczenia turystycznego - odnotował dziennik. Wynosi on ponad 1200 osób na kilometr kwadratowy i jest wyższy niż w Rzymie, Florencji czy nawet w Wenecji. Dopuszczalny próg powinien wynosić maksimum tysiąc osób i to w przypadku lądu, a nie wyspy o tak zróżnicowanej budowie.